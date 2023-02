Entsetzt über Liebes-Outing: Djamila kündigt Yvonne die Freundschaft

Von: Jonas Erbas

Djamila Rowe reicht‘s: Bereits ihr Dschungelcamp-Sieg wurde von dem Liebesdrama um ihre Freundin Yvonne Woelke und Peter Klein überschattet. Nun spricht die 55-Jährige ein Machtwort.

Berlin – Als Djamila Rowe (55) das Dschungelcamp als strahlende Siegerin verließ, traf die gebürtige Berlinerin vermutlich erst einmal der Schlag: Während sie bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im australischen Busch ausgeharrt hatte, war ihre Begleiterin Yvonne Woelke (41) in ein handfestes Liebesdrama verwickelt gewesen. Dessen jüngste Entwicklung entzweit die beiden seit langen Jahren befreundeten Frauen nun möglicherweise endgültig.

Dschungelkönigin Djamila spricht Klartext – sie ist enttäuscht von Yvonne Woelke

Peter Kleins (55) Liebesgeständnis an Yvonne Woelke bleibt nicht ohne Folgen: Einen Tag, nachdem sich am Samstagmittag (11. Februar) die Ereignisse regelrecht überschlugen, meldet sich auch Dschungelkönigin Djamila Rowe zu Wort. „Ich bin sprachlos. Entsetzt. Irritiert auf allen Ebenen“, so die 55-Jährige bei bild.de. Ihre Freundin hatte sie zuvor noch in Schutz genommen.

Nun spricht die Dschungelkönigin ein Machtwort: Djamila Rowe hat mit ihrer Freundin Yvonne gebrochen, nachdem diese ihr im Liebesdrama um Peter Klein nicht die Wahrheit gesagt hatte (Fotomontage) © Star-Media/Imago

Doch die eindeutigen WhatsApp-Chats zwischen Peter und Yvonne, die Iris Klein via Instagram öffentlich teilte, sprechen eine deutliche Sprache – so deutlich, dass der Dschungelcamp-Liebling jetzt sogar mit der 41-Jährigen bricht: „Vorhin habe ich mit Yvonne telefoniert und habe ihr die Freundschaft gekündigt. Ich bin unfassbar enttäuscht von ihr und werde mich jetzt erst einmal von ihr distanzieren. Ich habe sie mit nach Australien genommen, damit sie sich um meine Tochter kümmert. Und was macht sie?“

Dieses Beweisstück bringt endlich Licht ins Dunkel: Am Samstagmittag veröffentlichte Iris Klein den vielsagenden Chatverlauf ihres Ehemanns Peter Klein mit Yvonne Woelke. Der 63-Jährige gestand bei Instagram anschließend, sich in seine angebliche Dschungelcamp-Affäre verliebt zu haben © Screenshit/Instagram/Iris Klein

Nach Liebesdrama um Peter Klein und Yvonne Woelke – Djamila Rowe findet deutliche Worte

Eine Affäre streiten Peter Klein und Yvonne Woelke zwar nach wie vor vehement ab, doch Djamila Rowe ist das egal. Sie fühlt sich von ihrer Freundin hintergangen: „Yvonne sagt mir bis jetzt immer noch nicht offen und ehrlich, was da wirklich los ist zwischen ihr und Peter Klein. Als ich seinen Chat-Verlauf gelesen habe, dachte ich, mir schlägt jemand ins Gesicht! Die beiden scheinen sich ja wirklich die ganze Zeit Nachrichten zu schreiben.“ Für die 41-Jährige könne das Drama unangenehme Folgen haben, glaubt Djamila: „Ich fürchte, sie wird jetzt zur meistgehassten Frau Deutschlands.“

Doch auch mit Lucas Cordalis‘ (55) Dschungelcamp-Begleiter geht die gelernte Visagistin hart ins Gericht: „Ich frage mich: Warum sagt Peter Klein das alles erst jetzt? Die beiden Frauen bekriegen sich seit Wochen öffentlich, und er schwieg. Männer sind sowas von feige, das ist erschreckend!“ Deutliche Worte fanden zuvor schon andere Promis: So reagierten Katzenberger, Frankhauser und Co. auf Peters Affären-Outing. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de