Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic trifft sich zuerst mit Pietro Lombardi: „Ticken sehr ähnlich“

Tiefe Freundschaft

Gerade erst ist Filip Pavlovic aus dem Dschungelcamp zurückgekehrt, da sitzt er schon mit Pietro Lombardi beim Abendessen - denn was viele nicht wussten: Die beiden eint eine tiefe Freundschaft. Besonders gemeinsame Charakterzüge verbinden die beiden dabei extrem.

Nach seinem Sieg bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ (IBES) hat Filip Pavlovic gerade extrem viel zu tun - ein Pressetermin jagt den nächsten. Für Freizeit bleibt da kaum noch Zeit. Dennoch nutzt der diesjährige Gewinner des Dschungelcamps die Zeit in Köln, um seinen Kumpel Pietro Lombardi zu besuchen.

Denn was zuvor kaum jemand ahnte: Filip und Pietro verbindet eine tiefe Freundschaft! Bereits vor zwei Jahren liefen sie sich über den Weg und es scheint direkt gefunkt zu haben. Eben auch, weil die beiden sich sehr ähnlich sind, wie tz.de berichtet.

Filip Pavlovic und Pietro Lombardi sind bereits seit zwei Jahren miteinander befreundet

Freundschaft ist das wichtigste Gut im Leben - das scheint auch Filip Pavlovic so zu sehen, weshalb er trotz Schlafmangel nach seiner Zeit im Dschungel seinem Kumpel Pietro Lombardi direkt einen Besuch abstattete. Im Gespräch mit Bild.de enthüllten sie nun, was ihre Bromance so besonders macht.

„Pietro ist ein krasser Freund, obwohl wir uns erst seit zwei Jahren kennen. Er ist so verpeilt wie ich, wir ticken einfach ähnlich. Er ist auch ein guter Mensch“, gibt der Dschungelkönig im Bild-Interview zu verstehen. Eigenschaften, die beide extrem verbindet, weshalb sich schnell eine tiefe Freundschaft entwickelte. Auch der DSDS-Star scheint mehr als froh darüber zu sein, Filip kennengelernt zu haben.

Trotz 34 Stunden ohne Schlaf - Filip Pavlovic trifft sich mit Pietro Lombardi

„Wir verstehen uns so gut, weil wir beide positiv verrückt sind. Wir haben den gleichen Humor und ticken sehr ähnlich“, so der Sänger. Klar, dass Filip deshalb den Stress auf sich nimmt und sich nach 34 Stunden ohne Schlaf mit Pietro zum Abendessen trifft. Denn die Freundschaft ist ihm extrem ans Herz gewachsen.

„Pie und ich sehen uns immer, wenn er in Hamburg ist oder ich in Köln, telefonieren regelmäßig. Deshalb musste das jetzt Treffen auch sein, auch wenn ich total müde war. Wir waren bei ihm im Hotel und haben was gegessen und uns bis halb eins nachts einen entspannten Abend gemacht. Er hat mir auch gesagt, wie stolz er auf mich ist“, schwärmt Filip.