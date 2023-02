Dschungelcamp-Liebling: Gigis Ex Michelle hat neuen Freund

Teilen

Bei „Prominent getrennt“ flogen zwischen Gigi Birofio und Michelle Daniaux noch die Fetzen. Nun ist sie frisch verliebt © RTL+

Die Ex-Freundin von Dschungelcamp-Star Gigi Birofio ist wieder vergeben! Reality-Sternchen Michelle Daniaux verrät, dass sie einen neuen Partner hat.

Die Beziehung zwischen Dschungelcamp-Vizekönig Gigi Birofio (23) und Michelle Daniaux (24) hatte lange Zeit etwas von der unendlichen Geschichte. Immer wieder kamen die beiden Reality-TV-Stars zusammen, bevor sie erneut getrennte Wege gingen. 2020 lernte sich das On-Off-Paar bei „Ex on the Beach“ kennen. Es funkte sofort und die Turteltauben waren daraufhin unzertrennlich.

Nach knapp einem Jahr zerbrach die Romanze – doch endgültig Schluss war noch lange nicht. Schließlich gibt es genügend Datingshows, die zerstrittene Paare wieder zusammenbringen können. So absolvierten Gigi und Michelle einen Spießrutenlauf durch die Reality-Formate „Prominent getrennt“, „Ex on the Beach“ und „Temptation Island VIP“. Schließlich zog die Psychologiestudentin einen endgültigen Schlussstrich unter die turbulente Beziehung.

Kürzlich kamen jedoch Gerüchte auf, wonach sich die beiden TV-Stars wieder angenähert haben. Michelle und Gigi hätten sich am Flughafen in Singapur getroffen, als der Halb-Italiener von Australien nach Deutschland flog. Nun klärt die Blondine in einem Video bei RTL auf, was wirklich hinter den Spekulationen steckt: nichts. Sie habe längst kein Interesse mehr daran, wieder mit ihrem Ex anzubändeln. Michelle sei inzwischen sogar wieder neu verliebt.

Michelle Daniaux will neue Beziehung privat halten

Mit ihrem neuen Freund urlaubt die Österreicherin derzeit in Thailand und lässt sich nach Strich und Faden verwöhnen. „Mir geht es sehr gut aktuell“, betont sie. „Ich bin auch neu vergeben seit einer kleinen Weile an einen Mann, der vorerst noch geheim bleibt.“ Die Identität ihres Partners werden die Fans also derzeit noch nicht erfahren. „Wir wollen das aktuell nicht öffentlich machen“, fügt Michelle hinzu.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Tatsächlich kenne sie ihren Freund schon länger. „Aber gefunkt hat es erst vor ein paar Monaten“, plaudert die TV-Beauty aus. Dank ihrem Liebsten habe sie endlich mit ihrem Ex abschließen können. „Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar“, erklärt Michelle.