„Hab alles gegessen, was das RTL-Gebäude hatte“: Filip Pavlovic hat im Dschungelcamp 12 Kilo abgenommen

Vorlage Social Teaserbild.jpg © Stefan Menne/RTL/dpa/picture alliance & Instagram Screenshot

Kaum zurück aus dem Dschungelcamp sieht man Filip Pavlovic zu Gast bei Angela Finger-Erben und Katja Burkard. Letzterer erzählte der Gewinner der RTL-Show, dass er während dem Dreh ganze 12 Kilo abgenommen habe.

Südafrika - Filip Pavlovic (27) hat sich nicht nur die Dschungelkrone geholt, sondern auch das Preisgeld von 100.000 Euro eingesackt. Und das wohl verdient - denn nach 17 Tagen Ekelprüfungen sowie anstrengenden Mit-Kandidaten darf sich der 27-Jährige bei seiner Landung in Deutschland nun endlich in der dem Dschungelkönig gebührenden Aufmerksamkeit sonnen.

Die Dschungelkrone bringt jedoch nicht nur Glanz und Gloria mit sich - sondern fordert auch einen Tribut. Denn wie tz.de berichtet, hat Filip Pavlovic während seiner Zeit im Camp ganze 12 Kilo abgenommen.

Filip Pavlovic verlässt das RTL-Dschungelcamp als Gewinner

Fotografen und Kamerateams - das erwartete Filip Pavlovic bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen. Und danach ging es auch schon rasant weiter. Nicht in das RTL-Studio zum großen Wiedersehen, sondern auch zu der von Angela Finger-Erben moderierten Show „Guten Morgen Deutschland“. In dieser verriet der Ex-“Bachelor In Paradise“-Kandidat, er habe sich am Flughafen wie „Eminem“ gefühlt. Der ganze Trubel um seine Person sei für den 27-Jährigen komplettes Neuland.

Dass er sich nun auf seinem Erfolg ausruhen darf, das hat Filip Pavlovic vor allem eisernem Willen und ganz viel Durchhaltevermögen zu verdanken. Denn die Dschungelkrone mitsamt der satten Prämie bekommt man schließlich nicht umsonst. Wie der „Bachelorette“-Star nun gegenüber Katja Burkard enthüllte, habe er im Dschungel sogar ganze 12 Kilo abgenommen.

Filip Pavlovic spricht mit Katja Burkard über seine Zeit im Dschungelcamp und verrät, worauf er sich nun ganz besonders freut © Instagram Screenshot

Klar also, dass sich der Reality-TV-Star nach seiner Ankunft in Deutschland erstmal keine Mahlzeit mehr entgehen ließ. „Hab alles gegessen, was das RTL-Gebäude hatte“, erzählte Filip Pavlovic nun in einer Instagram-Story der Moderatorin. „Dabei warst du schon so schlank“, stellte Katja Burkard fest. Neben der Möglichkeit, wieder ganz normal essen zu können, freut sich der 27-Jährige zudem auf seine Familie - und darauf, wieder ausschlafen zu können.