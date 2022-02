Paul Janke im Dschungelcamp? Bachelor bestätigte RTL-Anfrage - „Sag niemals nie“

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Bachelor Paul Janke bestätigt gegenüber IPPEN.MEDIA, dass es eine offizielle Anfrage von RTL fürs Dschungelcamp gab. © Stefan Menne

Kommt Paul Janke als Nächstes ins Dschungelcamp? Im Interview mit IPPEN.MEDIA* verriet er, dass es eine offizielle Anfrage von RTL gab. Der 40-jährige Hamburger schließt eine Teilnahme nicht aus.

Update vom 31. Januar 2022: Paul Janke ist, wie wir wissen, nicht ins Dschungelcamp 2022 eingezogen. Zum Ende der Show spekulieren aber Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, als sie zur „Stunde danach“ mit Janke als Gast schalten: „Der war noch nie bei uns im Dschungel.“ Und fragen nach: „Meinst du, den müsste man überzeugen?“

Daraufhin die erste Frage nach dem Dschungelcamp an Paul Janke, ob er in den Dschungel gehen würde. Der wiederholt, was er auch zuvor schon äußerte: „Sag niemals nie.“

Dschungelcamp: Paul Janke wurde von RTL angefragt

Hamburg - Als erster Bachelor bei RTL (Alle bisherigen Bachelor im Überblick*) suchte Paul Janke im Januar 2012 im Fernsehen nach der großen Liebe. Doch bis heute ist der sympathische Hamburger Single - trotz Muskeln und Manieren. Deutlich besser läuft es für den ehemaligen BWL-Studenten im TV-Business. Nun ist eine Teilnahme beim Dschungelcamp* im Gespräch.

Paul Janke als Barkeeper bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen

Zuletzt war Paul Janke bei RTLs „Bachelor in Paradise“ zu sehen. Die Realityshow ist ein Spin Off vergangener Bachelor*- und Bachelorette-Staffeln (Das machen die Bachelorettes aus vergangenen Staffeln heute*), bei dem Männer und Frauen abwechselnd Rosen vergeben, um nicht aus der Show zu fliegen.

Paul Janke ist seit Jahren als Barkeeper Teil der Show und nahm sich in der zuletzt in der Staffel Zeit für die Sorgen der Teilnehmer.

2019 war Paul Janke bei „Die Stunde danach“: Dort sprach der Bachelor über die Ereignisse im Dschungelcamp. Geht er nun selbst in den Dschungel? © TVNOW

Paul Janke bestätigt im Interview mit IPPEN.MEDIA: Anfrage fürs Dschungelcamp

Doch schon bald könnte der ehemalige „Let‘s Dance“-Teilnehmer selbst in den Vordergrund rücken und die zweite Reihe verlassen: Im Interview mit IPPEN.MEDIA* verrät der Rosenkavalier nun, dass es eine offizielle Anfrage von RTL für das Dschungelcamp* gegeben hat. Sehen die RTL-Zuschauer den „Promi Big Brother“-Teilnehmer von 2014 bald bei „Ich bin Star, holt mich hier raus“ mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich?

Paul Janke im Dschungelcamp? Bachelor schließt Teilnahme nicht aus

„Ja, hatten sie schon“, antwortet Paul Janke auf die Frage, ob RTL fürs Dschungelcamp angefragt hat. „Aber man muss alles abwägen und sich solche Sachen genau überlegen. Sag niemals nie.“ Eine Absage an RTL klingt anders. Ob Paul Janke einmal ins Camp einziehen wird, bleibt also offen.

IPPEN.MEDIA hat mit dem Hamburger auch über sein Liebesleben gesprochen. Ob Paul Janke inzwischen die Liebe gefunden hat und bei welchen anderen TV-Shows die Fans Paul bald sehen können, gibt es im nächsten Teil des Interviews nur auf den Portalen von IPPEN.MEDIA*.

*Mehr Infos zu IPPEN.MEDIA