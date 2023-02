So reagiert Peter auf die Entschuldigung von Iris Klein

Hat der Rosenkrieg ein Ende? Iris Klein hat bei ihrem Noch-Ehemann Peter um Verzeihung gebeten. Auf Instagram richtet sie berührende Worte an ihren Ex.

Iris Klein hat sich bei Peter für ihre öffentlichen Ausbrüche entschuldigt. Iris nennt sich in ihrer eigenen Entschuldigung „ein Miststück.“ Meint sie es ehrlich und hat Peter die Entschuldigung seiner Ex angenommen?



Iris Klein teilte ihre Gefühlswelt direkt nach den Fremdgeh-Gerüchten um Noch-Ehemann Peter und Yvonne Woelke, die im Dschungelcamp 2023 eine Affäre gehabt haben sollen. Während dieser Zeit kam es immer wieder zu öffentlichen Tiraden von Iris, in denen es oft unter die Gürtellinie ging. Iris war während dieser Zeit sehr verletzt und nicht sie selbst. Jetzt hat sie sich für ihre öffentlichen Ausbrüche bei ihrem Ehemann entschuldigt und „um Verzeihung gebeten“.

„Das war einfach falsch von mir, private Dinge viel zu viel nach außen getragen zu haben, Schmutzwäsche gewaschen zu haben öffentlich. Ja, tut mir leid. Hätte ich nicht machen dürfen, aber das waren halt die Emotionen, die verletzten Gefühle“, erklärt Iris auf Instagram.

Iris Klein hat Peter um Verzeihung geben

Iris erklärte auf Social Media, dass sie sich bei Peter entschuldigt hat. Angeblich hat ihr Ex die Entschuldigung auch angenommen. „Ich habe ihn um Verzeihung gebeten. Er hat mir auch verziehen.“ Doch was sagt Peter zu diesem öffentlichen Statement?

Nach ihrem Videostatement auf Instagram erklärte Iris noch in ihrer Story, dass sie sehr dankbar für die Ehe mit Peter ist. „Danke für 20 Jahre wunderschöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. „Es tut mir leid, dass ich dich öffentlich beleidigt habe.“ Diese schönen Worte dürften auch Peter berührt haben, denn der teilte die Clips von Iris auch in seiner Story und ergänzte in Großbuchstaben: „Ich wünsche mir wirklich nur Frieden und hoffe, dass wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können.”

Ob der Rosenkrieg zwischen den Kleins damit beendet ist? Das bleibt noch immer abzuwarten.