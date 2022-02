„Neues Ich“: Dschungelcamp-Star Jasmin Herren mit neuer Frisur nicht wiederzuerkennen

Nach einem harten vergangenen Jahr brauchte TV-Darstellerin Jasmin Herren nicht nur einen Szenenwechsel - und zog ins Dschungelcamp - sondern offenbar auch eine optische Veränderung. Mit ihrer neuen Frisur ist die Witwe von Willi Herren kaum wiederzuerkennen.

Südafrika - Die beliebte RTL-Produktion „Dschungelcamp“ hat auch in ihrer diesjährigen und 15. Ausgabe nichts missen lassen - von Zoff über emotionale Lagerfeuer-Gespräche bis hin zu Ekelprüfungen war wieder mal alles mit dabei (Alle News auf der Themenseite). Wer unter anderem auch mit dabei war, ist Jasmin Herren (43). Die 43-Jährige ist mitsamt den anderen TV-Teilnehmern wieder zurück in Deutschland - und unterzog sich direkt einer Veränderung, wie tz.de berichtet.

Jasmin Herren deutsche Fernsehdarstellerin und Schlagersängerin Geboren 24. Dezember 1978 Geburtsort Düsseldorf Ehepartner Willi Herren (verh. 2018–2021)

Schwerer Schicksalsschlag für Jasmin Herren

Hinter Jasmin Herren liegt eine schwere und belastende Zeit. Nachdem im April 2021 ihr Ehemann Willi Herren (†45) verstarb, brannte nicht nur dessen gerade erst eröffneter Foodtruck ab, sondern wurde außerdem in der Kölner Wohnung, in welcher der 45-Jährige verstarb, eingebrochen. Zudem wurde das Grab des „Lindenstraße“-Darstellers verwüstet.

Und damit nicht genug. Für Jasmin Herren folgten Streitigkeiten mit Willis Familie sowie Anfeindungen im Netz und Drohungen von Unbekannten. So entdeckte der „Dschungelcamp“-Star kurz nach dem Tod ihres Ehemanns eine nicht-digitale, scheußliche Botschaft. Ein abgeschnittener Fischkopf landete in ihrem Briefkasten - in dem beiliegenden Drohbrief stand „Das war erst der Anfang“.

Jasmin Herren im Dschungelcamp

Nach dem heftigen Schicksalsschlag und den darauffolgenden Ereignissen schien es zuletzt ruhiger um Willi Herrens Familie geworden zu sein. Um mit den vergangenen Monaten abschließen zu können und einen Neustart zu wagen, wurde Jasmin Herren schließlich Teil des diesjährigen „Dschungelcamp“-Casts.

Ursprünglich hatte „Are You The One“-Teilnehmerin Christin Okpara in den RTL-Dschungel einziehen sollen - aufgrund kontroverser Kommentare entschied sich der Sender schließlich jedoch, stattdessen Jasmin Herren teilnehmen zu lassen. In Südafrika flog die 43-Jährige zwar bereits an Tag 9 raus, jedoch konnte sie sich viel Kummer von der Seele reden.

Dschungelcamp-Star Jasmin Herren mit neuer Frisur nicht wiederzuerkennen

Nun ist Jasmin Herren wieder zurück in der Heimat - und wollte kurzerhand wohl auch optisch einen Neustart wagen. „Neues Ich“, schreibt die gebürtige Düsseldorferin unter ein Video ihrer Haar-Transformation. Darüber zeigt sie sich mit hellbraunen, schulterlangen Haaren und einem Pony. Eine große Umstellung - bedenkt man, dass Jasmin Herren ihre Haare lange Zeit kurz und schwarz trug.

Jasmin Herren präsentiert via Instagram stolz ihren neuen Haarschnitt © Instagram Screenshot

Nicht nur Fans, sondern auch prominente Follower der 43-Jährigen sind von dem Look begeistert. „Richtig schön“, schreibt „Sommerhaus“-Star Michelle Monballijn - “Sieht super aus“, kommentiert Annemarie Eilfeld. Tina Ruland findet den neuen Haarschnitt „sensationell“. „Fühl mich jetzt irgendwie wohler“, schreibt Jasmin Herren noch unter den Beitrag - und so sollte es sein.

Ebenso wie Jasmin Herren unterzog sich auch Designer Harald Glööckler nach dem „Dschungelcamp“ einer Veränderung. Auf Instagram präsentierte er sich nun so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage.

