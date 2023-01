„Sitzt da einfach seine Zeit ab!“ Oliver Pocher lästert über Lucas Cordalis im Dschungelcamp

Keine Chancen auf die Krone?

Was ist eigentlich mit Lucas Cordalis los? Der Sänger scheint im Dschungelcamp völlig abgetaucht zu sein. Oliver Pocher sieht ihn bereits im klaren Abseits.

Ganze drei Anläufe brauchte Lucas Cordalis (55), bis er endlich ins Dschungelcamp einziehen konnte. 2021 fand wegen der Corona-Pandemie nur eine Ersatz-Show in Hürth statt, im Jahr darauf musste der Sänger seine Teilnahme in letzter Minute wegen einer Corona-Erkrankung absagen. Umso größer waren die Erwartungen der Fans an den Ehemann von Daniela Katzenberger (36). Schließlich hat Lucas große Fußstapfen zu füllen: Sein Vater Costa Cordalis (75, †2019) gewann 2004 in der allerersten „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel die Dschungelkrone.

Bisher ist der Auftritt des Musikers jedoch sehr enttäuschend. Die Zuschauer bekommen kaum etwas von Lucas mit, da er sich überraschend zurückhaltend verhält. Die anderen Dschungelcamp-Kandidaten liefern bisher mehr Unterhaltung. Auch Oliver Pocher (44) zeigt sich unzufrieden mit den Entertainment-Qualitäten seines Promi-Kollegen. „Lucas Cordalis ist gefühlt genauso präsent wie letztes Jahr im Dschungelcamp!“, lästert er im RTL-Interview.

Oliver Pocher: „Das ist keiner, der um den Titel mitkämpft“

Allerdings ist der Comedian nicht besonders überrascht von Lucas‘ mangelnder Präsenz im Camp. „Der ist ja auch so nicht der Entertainigste. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man den unbedingt nochmal dabei haben sollte oder wollte oder müsste“, nimmt er den Wahl-Mallorquiner in die Mangel. Oli denkt nicht, dass die Fans in den kommenden Tagen recht viel mehr von Lucas sehen werden. „Vielleicht kommt ja noch irgendwas, aber ich glaube, der sitzt da einfach seine Zeit ab“, mutmaßt der TV-Moderator.

Dabei galt Lucas im Vorfeld bereits als klarer Favorit auf die Dschungelkrone. Sollte er seine Titelträume also schon jetzt begraben? Wenn es nach Oli geht, hat sich der Musiker seine Chancen auf den Sieg bereits verbaut. „Da werden wir auch nichts Großartiges hören oder dass er da was privat Spannendes erzählt. Vielleicht kommt ja noch mal eine kleine Geschichte. Aber ich glaube, das ist keiner, der um den Titel mitkämpft“, zeigt er sich überzeugt.

