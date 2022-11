GNTM-Model Tessa soll ins Dschungelcamp ziehen

Tessa Bergmeier wurde 2010 durch „Germany‘s next Topmodel“ bekannt © IMAGO / Stephan Wallocha & dpa | Stefan Gregorowius

Nicht umsonst hängt Tessa Bergmeier der Ruf einer Oberzicke nach. Nun ist die ehemalige GNTM-Kandidatin als Teilnehmerin für das Dschungelcamp im Gespräch.

Bald hat das Warten ein Ende: Im Januar 2023 ziehen wieder jede Menge D- bis Z-Promis ins Dschungelcamp. Im australischen Urwald müssen sich die Kandidaten in verschiedenen Ekelprüfungen beweisen und eine fade Diät aus Reis und Bohnen ertragen. Teilnehmen sollen unter anderem Influencerin Yeliz Koc (28), Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) und Social-Media-Star Twenty4tim (21).

Nun ist ein weiterer Name im Gespräch: Tessa Bergmeier (33). Bekannt wurde die Reality-TV-Darstellerin 2009 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Dort machte sie sich schnell einen Ruf als Oberzicke und eckte bei Kandidatinnen und Zuschauern gleichermaßen an. Für immer unvergessen bleibt wohl der Moment, als Tessa Modelmama Heidi Klum (49) und ganz Deutschland den Mittelfinger zeigte.

Auch nach GNTM verschwand Tessa nicht von der Bildfläche. 2010 zog sie in die „Model-WG“ ein, musste die Reality-Show aber verlassen, nachdem sie eine heißen Bratpfanne nach ihrer Mitbewohnerin Sarah Knappik (36) geworfen hatte. Später folgten Teilnahmen bei „Die Alm“, „Promiboxen“ und „Reality Queens auf Safari“. In diesem Jahr trat Tessa außerdem bei „Kampf der Realitystars“ an. Allerdings war bereits in Folge vier Schluss für die Laufsteg-Schönheit.

Tessa Bergmeier: Das sagt die GNTM-Skandalnudel zu den Spekulationen

Eine Sache scheint jedenfalls klar zu sein: Tessas temperamentvolle und unverblümte Art würde das Dschungelcamp definitiv unterhaltsam machen. Die zweifache Mutter selbst hält sich allerdings bedeckt zu den Gerüchten. „Jedes Jahr bekomme ich solche Nachrichten mit der Vermutung, ich wäre eine Kandidatin und jedes Jahr erwiesen sie sich als falsch“, gab sie gegenüber bild.de an.

Auch RTL wollte die Berichte nicht bestätigen. „Spekulationen zu IBES-Teilnehmerinnen oder Teilnehmern kommentieren wir nicht“, so der Sender. Die TV-Zuschauer müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis die Kandidaten offiziell bekannt gegeben werden.