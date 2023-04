DSDS-Star Annemarie Eilfeld stillt ihr Kind in der Öffentlichkeit

Für Annemarie Eilfeld ist Stillen in der Öffentlichkeit kein Tabuthema. Auf Instagram meldet sie sich mit einer wichtigen Botschaft bei ihren Fans.

Leipzig – Annemarie Eilfeld (32) geht in ihrer Mutterrolle offenbar vollends auf. Auch das Stillen funktioniere bei der ehemaligen DSDS-Sängerin inzwischen gut, wie sie auf Instagram berichtete. „Seit fast acht Monaten Stillliebe. Wir sind so glücklich und dankbar, dass nach unserem etwas schwierigeren Start (wegen meiner Hormonerkrankung) alles so wunderbar klappt“, schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie ihrem Sohn Elian gerade auf der Terrasse eines Cafés die Brust gibt.

Stillen in der Öffentlichkeit für Eilfeld „gar nicht schlimm“

In der Öffentlichkeit zu stillen sei für Eilfeld „übrigens gar nicht schlimm“, sie sei da aber „sehr diskret“ und trage auch „immer extra Stillkleidung, weil ich natürlich weiß und auch akzeptiere, dass manchen das eben unangenehm ist“. Anschließend fragte sie ihre Followerinnen, wie sie mit dem Thema umgehen.

Eilfelds offener Umgang mit dem Thema stieß überwiegend auf positive Reaktionen. „Ich finde es super, wenn eine Frau öffentlich stillt! Es braucht mehr und mehr Vorbilder“, kommentierte etwa eine Userin den Beitrag der Sängerin. „Wunderschönes Bild! Tolles Statement!“, hieß es von einem anderen Fan.

Schwangerschaft für DSDS-Star Annemarie Eilfeld „ein Segen“

Ihre Schwangerschaft bezeichnete Eilfeld als „ein Segen“. Da sie an der Hormonstörung PCOS leide, habe sie nur eine 25-prozentige Chance gehabt, in den nächsten zwei Jahren schwanger zu werden. Im August 2022 erblickte Söhnchen Elian dann das Licht der Welt.

Vater des Jungen ist Tim Sandt, mit dem Eilfeld seit Ende Juni 2022 verlobt ist. Seit 2017 sind die beiden ein Paar. Im Juni 2020 waren sie gemeinsam in der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Verwendete Quellen: Instagram.com