Body-Double im Musikvideo: Katja Krasavice tritt öffentlich gegen Dieter Bohlen nach

In ihrem neuen Song „Frauen“ schießt Katja Krasavice gegen ihren DSDS-Jury-Kollegen Dieter Bohlen. Vor einem Body-Double des Pop-Titans singt sie unter anderem: „Nicht denken, ist so leicht.“

Köln – Die Jubiläumsstaffel von DSDS ist zwar offiziell zu Ende, doch der Streit zwischen den Juroren Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (69) geht weiter. In einem bei Instagram veröffentlichten Teaser zu ihrem am 4. Mai erscheinenden Song „Frauen” richtet die Rapperin eine eindeutige Botschaft an den Pop-Titan.

Seitenhieb gegen Dieter Bohlen: Katja Krasavice kündigt neue Single an

In ein pinkes Babydoll-Kleidchen mit der Aufschrift „Old White Men“ (Deutsch: „Alte, weiße Männer) gehüllt, singt sie: „Ja, ich weiß. Nicht denken, ist so leicht.“ Und weiter: „Aber vielleicht checkst du’s mit der Zeit.“ Wen sie mit „du“ meint, ist unmissverständlich: Im Hintergrund sitzt ein Mann mit rotem Kapuzenpullover, der Dieter Bohlen verdächtig ähnlich sieht und mit der Hand abwinkt.

Jill Lange sorgt für Streit zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen

Und damit nicht genug. Im Musikvideo soll ein weiteres bekanntes Gesicht zu sehen sein: Jill Lange (22). „Wir sind der Sargnagel von Dieter Bohlen“, schreibt Krasavice zu einer Reihe gemeinsamer Bilder. Beide Frauen tragen darauf rosafarbene Babydoll-Outfits und blicken selbstbewusst in die Kamera. Passend dazu heißt es im Song: „Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie es ihnen gefällt.“



Die Zeilen beziehen sich wohl auf Bohlens Aussage zu Lange. „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, hatte er in Bezug auf ihre Teilnahme an Dating-Formaten wie „Are You The One” und „Ex on the Beach” beim diesjährigen DSDS-Casting gefragt. „Dieter, jetzt reicht’s!“, hatte sich Katja Krasavice für die Kandidatin eingesetzt und damit den bis heute andauernden Streit entfacht. Erst kürzlich zog Dieter Bohlen bei einem Konzert über DSDS-Kollegin Katja Krasavice her. Verwendete Quellen: Instagram