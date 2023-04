„Gerettet durch Jesus“: Erschlankter Menowin Fröhlich meldet sich bei seinen Fans

Von: Lukas Einkammerer

Menowin Fröhlich hat ein paar schlimme Jahre hinter sich. Guter Dinge und deutlich schlanker verkündet der DSDS-Teilnehmer seinen Fans, dass sein Glaube ihn gerettet hat.

Darmstadt – Gefängnisstrafe, Gewichtsprobleme und Karriereflaute – im Leben von Menowin Fröhlich (35) ging es seit seiner Teilnahme bei DSDS, wo er 2010 den zweiten Platz belegte und gegen Mehrzad Marashi (42) verlor, höchst turbulent zu. Heute scheint er aber einen neuen Weg eingeschlagen zu haben und präsentiert sich in den sozialen Medien stark verändert – sowohl innerlich als auch äußerlich.

„Verloren in dieser dunklen Welt“: DSDS-Star Menowin Fröhlich hat zu Jesus gefunden

Neben seinen Problemen mit dem Gesetz – im März 2022 wurde der Sechsfach-Vater zu 14 Monaten Haft wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt – machten sich Fans lange Zeit auch Sorgen über Menowins Gewicht. Weil er einen sehr ungesunden Lifestyle lebte und sich fast ausschließlich von Fast Food und Süßkram ernährte, brachte er stolze 160 Kilo auf die Waage. Erst nach einer Magenverkleinerung purzelten die Pfunde und Anfang des Jahres verkündete Menowin Fröhlich, er habe schon 30 Kilo abgenommen.

Nun meldet sich der ehemalige DSDS-Vize erneut bei seinen rund 83.000 Followern bei Instagram, zeigt sich schlanker und fitter denn je und berichtet von der jüngsten Veränderung in seinem Leben: sein Glaube. „Damals verloren in dieser dunklen Welt“, erinnert sich Menowin und zeigt auf ein Bild vom DSDS Finale als sein Traum vom großen Erfolg in Luft aufging. Stolz präsentiert der „In Ewigkeit“-Interpret dann eine Aufnahme, die ihn vor einem weißen Kreuz bei einem Gottesdienst der Bewegung „Family Church“ zeigt und erklärt: „Jetzt gerettet durch Jesus Christus.“

Die erfolgreichsten Castingshow-Teilnehmer aller Zeiten Beyoncé: „Star Search“, 1993 Kelly Clarkson: „American Idol“, 2002 Adam Lambert: „American Idol“, 2009 Christina Aguilera: „Star Search“, 1990 Olly Murs: „The X Factor“, 2009 Justin Timberlake: „Star Search“, 1992 Leona Lewis: „The X Factor“, 2006 (Quelle: planetradio.co.uk)

„Es reicht jetzt“: Fans von Menowin Fröhlich sauer wegen Jesus-Botschaft

Dass Menowin seinen Glauben gefunden hat und offen über Jesus schwärmt – vielen Followern des gebürtigen Darmstädters geht das gehörig gegen den Strich. „Ja, wir wissen es jetzt alle, Jesus hat dich gerettet. Es reicht jetzt aber dann auch!“, schimpft eine Instagram-Nutzerin, „Ich folge dir wegen deiner Musik und nicht um mir Predigen anzuhören.“ „Irgendwann wird es langweilig, glaubst du wirklich, dass du diese Tour bis ans Lebensende durchziehen kannst?“, wettert ein User und ein anderer schreibt: „Ehrlich, das ist doch alles nur Fassade von dir.“

Trotz vieler enttäuschter Stimmen liest sich in den Kommentaren unter Menowins Glaubensbekenntnis auch viel Zuspruch. „Finde es sehr schön, dass er in dieser heutigen Zeit so offen damit umgeht, dass er an seinen Glauben festhält und sich seine Kraft daraus holt“, lobt ein Fan. Wenig überzeugt waren seine treuen Anhänger indessen vom Bühnen-Comeback von Menowin Fröhlich – und zerrissen den Auftritt gnadenlos. Verwendete Quellen: Instagram/menowin_official, planetradio.co.uk