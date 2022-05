DSDS-Gewinner Harry Laffontien bei Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten

DSDS-Sieger Harry Laffontien singt im ZDF-Fernsehgarten © IMAGO / xR.xSchmiegeltx/xFuturexImage & IMAGO / xNeisx/xEibner-Pressefotox

Nach seinem DSDS-Sieg ist Harry Laffontien nun in der dritten Folge des ZDF-Fernsehgartens zu sehen. Moderiert von Andrea Kiewel steht die Folge unter dem Motto „einfach tierisch“.

Mainz - Seit zwei Wochen steht es fest: Harry Laffontien (21) ist der 19. “Deutschland sucht den Superstar“- Gewinner. Er verriet gegenüber RTL, dass er seine Siegprämie mit seiner ganzen Familie teilen möchte. Nach seinem Sieg und großem Lob von der Jury, gibts es allerdings schon den ersten Rückschlag. Harry hat es als einziger „DSDS“-Gewinner noch nicht mit seinem Sieger-Song “Someone to you“ in die Charts geschafft. Davon sollte er sich jedoch nicht aufhalten lassen, denn jetzt wird bekannt: Er ist beim ZDF-Fernsehgarten am 22. Mai dabei.

Andrea Kiewel (56) machte es sehr spannend um die Gäste, die bei der dritten Folge des TV-Formats mit dabei sind. Erst drei Tage vor Ausstrahlung gibt die Moderatorin bekannt, wer mit auf der Bühne steht. An der Seite des „DSDS“-Gewinners stehen unter anderem Mike Singer (22), Julian Reim (25) und der Sohn des ehemaligen „The Kelly Family“- Mitglieds Patricia Kelly, Iggi Kelly (19). Die Show steht dieses Mal unter dem Motto „Einfach tierisch“. Die Zuschauer dürfen sich also nicht nur auf ihre Lieblingsstars, sondern auch auf ihre Lieblingsvierbeiner freuen.

DSDS: Das erste Jahr ohne Dieter Bohlen

Harry Laffontien ist der erste DSDS-Gewinner ohne den Kult-Juror der Sendung: Dieter Bohlen (68). Damit schreibt er Geschichte. Alte Fans begeistern und neue Fans hinzugewinnen kann er hoffentlich bei seinem nächsten Live-Auftritt beim Fernsehgarten am Sonntag.