DSDS-Jurorin Katja Krasavice schlug Ex-Freund blutig

Rapperin Katja Krasavice hat zugegeben, dass es mit einem Ex-Partner zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen ist. Die DSDS-Jurorin erklärt außerdem, was ihr in einem Partner wichtig ist…

DSDS-Katja Krasavice nimmt kein Blatt vor den Mund und gab jetzt in einem Interview zu, dass sie ihrem Ex-Partner gegenüber schon einmal gewalttätig geworden ist. In vergangenen Beziehungen erlebte Katja bereits sexuelle Gewalt. „Betrüger, Lügner, Typen, die nichts machen – ob sexuell oder privat für mich. Fremdgeher, Typen, die schlagen – alles hatte ich“, berichtet Katja vor wenigen Tagen in einem Interview. „Und ich bin nur so stark, reif und konsequent, weil ich was? Weil ich Höllen-Beziehungen hatte“, erklärt die Rapperin ihren Followern. In einem ihrer YouTube-Videos hat Katja zugegeben, dass sie sich auch physisch gegen ihren Ex-Freund gewehrt hat.

Katja schlug ihren Ex-Freund: „Der hatte ein blaues Auge und geblutet”

In einem ihrer YouTube-Videos hat Katja zugegeben, dass sie sich auch physisch gegen ihren Ex-Freund gewehrt hat. „Wenn der mich schlagen wollte, hab ich dem eine gegeben. Der hatte ein blaues Auge und geblutet“, verriet Katja über diese dunkle Zeit in ihrer Vergangenheit.

Aktuell ist Katja Single, die Suche nach einem Partner fällt ihr schwer. In einem Interview mit Leeroy Matata erklärte die Musikerin in der „Realtak mit Katja – Beziehung, Klicks kaufen, Tierskandal, Geld & Beauty-OPs-Folge: ‚Ich bin Single und ich finde es auch sehr schwierig jemanden zu finden, weil ich jetzt einfach viel reifer bin.‘ Sie wisse jetzt viel mehr über Männer, was ihr Vertrauen in potentielle Partner gesenkt hat. „Das ist ja nicht nur das Sexuelle, das ist auch der Ruhm und das Geld. Deswegen kann ich mir nicht sicher sein, ob es jemand ernst mit mir meint“, berichtet Katja über ihr Single-Dasein.

Katja wünscht sich eine Beziehung, in der sie mit ihrem Partner finanziell auf einer Wellenlänge ist. „Zweitens bräuchte ich jemanden, der in meiner Liga ist, weil ich möchte niemanden finanzieren, aber möchte auch nicht, dass jemand mich finanziert“, erklärte sie in dem Gespräch.