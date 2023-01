DSDS-Jurorin Katja Krasavice rechnet mit Plattenbau-Jugend in Leipzig ab

Teilen

Katja Krasavice ist DSDS-Jurorin und hat jede Menge Geld. Doch die 26-Jährige verbrachte ihre Jugend im Leipziger Plattenbau.

Die neue DSDS-Jury überzeugt die Zuschauer. Am 14. Januar startete die neue Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. An der Seite von Dieter Bohlen (68) sitzen Pietro Lombardi (30), Leony (25) und Katja Krasavice (26) in der DSDS-Jury 2023. Insbesondere Rapperin Katja Krasavice sticht durch ihre bunten Haare und den auffälligen Look hervor. Doch das Leben der 26-Jährigen war nicht immer so glamourös wie heute.

DSDS-Jurorin Katja Krasavice rechnet mit Plattenbau-Jugend in Leipzig ab © dpa | Carsten Koall & dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Auf Instagram zeigt Katja Krasavice ihr neues Leben – Voller Glamour, teuren Autos und jeder Menge Auftritten. Doch die 26-Jährige hat in armen Verhältnissen ihre Jugend in Leipzig verbracht, was sie nun in ihrer Instagram-Story zeigt. Sie postete ein Video davon, wie sie in ihrem Mercedes am Einkaufzentrum „Allee-Center“ vorbeifährt. Dieses steht in Leipzig und war das größte Einkaufzentrum der damaligen DDR-Wohnsiedlung. Dazu schreibt Katja: „Hier in Leipzig Grünau in der Plattenbausiedlung ist ein Center, in dem wir immer einkaufen waren, weil wir kein Geld hatten – Allee Center & jetzt könnte ich das ganze Center kaufen! Heftig.“

Die Jurorin rechnet mit dem Plattenbau ab

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Die DSDS-Jurorin fügt außerdem ein Mittelfinger-Emoji hinzu: „An alle, die mich dort damals für meine freizügigen Looks ausgelacht haben, die mir nie Liebe gegeben haben, weil ich anders war – die heute immer noch dort im Loch festsitzen.“ Die Abrechnung mit der Jugend in Leipzig kommt nicht überraschend. Katja Krasavice hatte bereits in ihrer Biografie der Stadt ein eigenes Kapitel gewidmet: „Leiden in Leipzig“.