Bei DSDS-Kandidatin Jana muss Schlagerstar Florian Silbereisen an Helene Fischer denken

Was hat ein Totenkopf-Tattoo mit Helene Fischer zu tun? Für Florian Silbereisen wohl eine ganze Menge. Der Körperschmuck von DSDS-Kandidatin Jana erinnert den Schlagerstar nämlich sofort an seine Ex-Freundin.

Burghausen - Die neue DSDS-Staffel ging am Samstag (19. Februar 2022) in die mittlerweile siebte Castingrunde. Mit dabei ist diesmal auch die 23-jährige Jana. Beim Anblick der DSDS-Kandidatin muss Florian Silbereisen (hier alle News auf der Themenseite) sofort an Helene Fischer denken. Doch nicht, weil sich die beiden so ähnlich sehen. Der Schlagerstar kommt plötzlich auf seine Ex zu sprechen, weil ihm das Tattoo von Jana sofort auffällt: Ein Totenkopf mit Teufelshörnern, wie tz.de berichtet.

Florian Silbereisen Showmaster, Schlagersänger, Schauspieler und DSDS-Juror Geboren 4. August 1981 (Alter 40 Jahre), Tiefenbach Größe 1,83 m Musikgruppe Klubbb3 (Seit 2015)

Florian Silbereisen überrascht bei DSDS mit Aussage über Schlager-Queen Helene Fischer

Castingrunde Nummer 7: Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad suchen weiterhin Deutschlands nächsten Superstar. Damit den DSDS-Kandidaten nicht langweilig wird, hat sich die Jury etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie spazieren höchstpersönlich in die Kandidaten-Lounge und holen die nächste Kandidatin persönlich ab.

Jana-Alena Nauditt ist erstmal sprachlos und wirkt etwas überfordert, als Flori und Co. plötzlich vor ihr stehen. Der Schlagerstar versucht die Stimmung etwas aufzulockern und möchte mehr über sie erfahren, genauer gesagt über ihre Tattoos. Ihren linken Oberarm schmückt nämlich ein riesiger Totenkopf mit Hörnern. Die nächste Aussage von Florian Silbereisen dürfte nun überraschen. Denn das Tattoo erinnert Florian Silbereisen an seine Ex-Freundin und Schlagerqueen Helene Fischer.

+ DSDS Folge 7: Jana-Alena Nauditt steht vor der DSDS-Jury und möchte mit Miley Cyrus‘ „Nothing Breaks Like a Heart“ Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad überzeugen. © RTL / Stefan Gregorowius

Schlagerstar Florian Silbereisen muss bei DSDS wegen Totenkopf-Tattoo an Ex Helene Fischer denken

Florian Silbereisen zeigt auf das gehörnte Totenkopf-Tattoo. „Ist das dein Ex-Freund?“, fragt er Jana schmunzelnd. „Ich habe ja auf meinem Oberarm meine Ex-Freundin“. Die Ehrlichkeit und Selbstironie kommt bei den anderen DSDS-Kandidaten in der Lounge gut an und der Schlagerstar erntet für seinen Spruch laute Lacher.

Wir erinnern uns: Helene Fischer und Florian Silbereisen galten lange Zeit als DAS Traumpaar der Schlagerwelt - es wurde schon über Hochzeit und Kinder spekuliert. Als ultimativen Liebesbeweis ließ sich Flori sogar Helenes Gesicht auf den Oberarm tätowieren. 2018 verkündeten die beiden das überraschende Beziehungsende. Sein Helene-Tattoo soll aber bleiben, wie er 2021 in einem RTL-Interview verriet.

DSDS-Kandidatin überzeugt Florian Silbereisen auch gesanglich - im Recall ist trotzdem Schluss

Die Tattoos von DSDS-Kandidatin Jana findet Florian Silbereisen also schon einmal große Klasse. Doch kann die 23-Jährige auch stimmlich überzeugen? Auch hier lautet die Antwort Ja. Mit „Nothing Breaks Like a Heart“ von Miley Cyrus singt sie sich in den Recall. „Das war richtig gut. (...) Abgeliefert, würde ich sagen“, meint Florian Silbereisen. Auch Ilse und Toby sind begeistert.

Doch für den Auslandsrecall in Italien reicht es dann leider doch nicht. Ihre Version von Silbermonds „Symphonie“ konnte Florian Silbereisen und Co. nicht überzeugen. Die beiden hart umkämpften Tickets gehen an Landschaftsgärtner Barto und Radio-Moderatorin Tina.

Dämpfer für Fans von Florian Silbereisen: Feste-Shows frühestens ab Sommer

Auch, wenn Fans nun jede Woche mit DSDS die volle Dröhnung Florian Silbereisen bekommen, auf die nächsten Schlagershows müssen sie sich noch gedulden. Die nächsten Feste-Shows gibt es nämlich frühestens ab Sommer.

Verwendete Quellen: Deutschland sucht den Superstar (RTL)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Tinkeres & RTL/Stefan Gregorowius