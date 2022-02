DSDS-Kult-Kandidat Menderes spricht über seine Krankheit: „Bestimmt dein ganzes Leben“

Von: Christina Denk

Der DSDS-Kult-Kandidat Menderes Bagci hat seit 2005 mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen. Seine Fans wussten lange nichts davon. Nun spricht er offen darüber.

Langenfeld - Menderes Bagci gehört zu DSDS wie kein anderer. Ganze 17 Mal nahm der Sänger an der Castingshow teil. Nur in der letzten DSDS-Staffel 2021, nach der Dieter Bohlen aus DSDS ausstieg, war Menderes nicht dabei. Was die Fans lange nicht wussten: Der 37-Jährige leidet unter einer chronischen Autoimmunkrankheit. Sie wirkte sich auch auf seine DSDS-Teilnahmen aus. In einem Interview mit Rollingplanet sprach er nun sehr offen darüber.

Menderes hatte schwere Kindheit: „Beneide Kinder, die von ihren Eltern gefördert werden“

17 DSDS-Teilnahmen: Dazu gehört Ehrgeiz. Schon in der Kindheit „war ich sehr ehrgeizig, sportbegeistert und habe auch andere gern motiviert“, erzählt Menderes im Interview. Die Unterstützung von außen fehlte ihm jedoch. „Ich glaube, ich hätte auch ein guter Sportler werden können, wenn man mich unterstützt hätte. Deshalb beneide ich Kinder, die von ihren Eltern gefördert werden“, so der Ex-Dschungelkönig. Nach der Scheidung seiner Eltern lebte Menderes erst bei seiner Mutter, anschließend bei seinem Vater und dessen neuer Familie.

„Ich weiß noch, dass es in meiner Klasse einen Jungen gab, den seine Eltern regelmäßig zum Klavierunterricht schickten. Dabei hatte er gar keine Lust dazu. Ich hätte das wahnsinnig gerne gelernt“, erinnert sich der 37-Jährige weiter. Mittlerweile hat es Menderes Bagci offenbar geschafft und produziert seine eigenen Singles und Kinderlieder. „Ich bin dankbar, dass ich überhaupt Musik machen und auch ganz gut davon leben kann. Ich habe ja ursprünglich eine Ausbildung als Tankwart gemacht.“

DSDS (RTL): Menderes Bagci spricht über seine Krankheit - „Bestimmt dein ganzes Leben“

Nicht nur in seiner Kindheit hatte Menderes mit Hürden zu kämpfen. Auch körperlich gab es Schwierigkeiten. Anfang 2005 bekam er die Diagnose „Colitis ulcerosa“, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Durch die Autoimmunkrankheit greift „der Körper seine eigenen Organe an“.

„Dadurch, dass die Schleimhaut im Darm entzündet ist, verliert man ständig Blut. Ich hatte Phasen, in denen ich über die Hälfte meines Blutes verloren habe“, erklärt der Dieter Bohlen-Liebling im Interview. Das schwächte ihn extrem. „Man muss sich das so vorstellen: In dem Moment, wo es schlimm wird, fühlt man sich in seinem Körper gefangen. Die Krankheit bestimmt dein ganzes Leben.“

DSDS (RTL): Krankheit beeinflusste Menderes DSDS-Teilnahmen - Fans wussten lange nichts davon

Auch seine Teilnahmen bei DSDS waren von der chronischen Krankheit beeinflusst. Menderes behandelt sie normalerweise mit einer Standardtherapie mit Salofalk, das eine entzündungshemmende Substanz enthält, die die Beschwerden lindert. In schlimmen Phasen, wie 2005, musste der Musiker aber auch Cortison nehmen. Die Therapie ließ ihn deutlich an Gewicht zunehmen. „Als ich 2005 zu DSDS gegangen bin, wussten die Leute also nicht, wieso ich so aufgegangen war wie ein Hefezopf. Ich wollte nicht, dass jemand davon wusste, auch kein Mitleid auf mich ziehen“, erklärt Menderes im Nachhinein.

Trotz der schwierigen Voraussetzungen und den psychischen Belastungen, die die Krankheit mit sich bringt, hat Menderes bei DSDS und auch mit der Musik immer weiter gemacht. Ich sehe „das Leben als einen Lernprozess, denn man lernt aus negativen Phasen“, sagt der Musiker. „Mein größter Halt bin ich selber. Ich habe mich selber nie aufgegeben.“ Zuletzt packte DSDS-Kult-Kandidat Menderes über Dieter Bohlen aus. (chd)