DSDS: RTL verkündet Songs der Kandidaten im großen Finale

Amber van den Elzen ist im DSDS Finale © DSDS/RTL

Ganz nach dem Motto „A Star is born“: RTL bestätigt, welche Lieder die „DSDS“-Kandidaten im Finale zum Besten geben werden. Jan-Marten Block kürt den Sieger der Show.

Köln – Die Final-Songs sind bestätigt! RTL gab die Lieder, die die „DSDS“-Kandidaten im Show-Finale der 19. Staffel singen werden, bekannt. Ganz nach dem Motto „A Star is born“ werden die Show-Teilnehmer in der kommenden Live-Show am Samstag (7. Mai) ab 20:16 Uhr ihren jeweils ersten eigenen Hit, der von Juror Toby Gad (54) produziert wurde, zum Besten geben.

Zu den Anwärtern auf den Sieger-Titel der diesjährigen „DSDS“-Staffel gehören die vier Finalisten Gianni Laffontien (17), Melissa Mantzoukis (18), Amber van den Elzen (20) und Harry Laffontien (21). Berichten von „rtl.de“ zufolge werden die vier Teilnehmer des Gesangswettbewerbs im anstehenden Finale des RTL-Formats gegeneinander antreten und jeweils drei Songs singen.



Studentin Amber van den Elzen gibt dabei die drei Lieder „House Of The Rising Sun” (Haley Reinhart), „Islands In the Stream” (Dolly Parton & Kenny Rogers) und ihren eigenen Hit „Someone To You“ zum Besten. Gianni Laffontien wird die Songs „It‘s Not Unusual” (Tom Jones), „Burning Love” (Elvis Presley) und sein Lied „Someone To You“ singen. Harry Laffontien wird das Publikum mit den Liedern „(Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher” (Jackie Wilson), „If You Don‘t Know Me By Now” (Simply Red) und seinem eigenen Lied „Someone To You“ begeistern. Melissa Mantzoukis wird mit den Titeln „What I Did for Love” (David Guetta feat. Emeli Sandé), „Stone Cold” (Demi Lovato) und ihrem eigenen Hit „Someone To You” auftreten.

RTL bestätigt Songs des „DSDS“-Finales

Der ehemalige „DSDS“-Sieger Jan-Marten Block (26) wurde als derjenige bestätigt, der den zukünftigen Sieger des beliebten Gesangswettbewerbs küren wird. Den Moment, in dem er 2021 zum Gewinner der Sendung wurde, wird der Sänger nicht vergessen haben. Aus diesem Grund wird er sich umso mehr darüber freuen, den Sieger des diesjährigen Finales bekannt zu geben. Der Star kürt den Kandidaten, der sich auf einen Plattenvertrag mit Universal Music und eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro freuen darf!