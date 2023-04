DSDS-Sängerin Susan Albers ist heimlich Mutter geworden

Teilen

Die einstige DSDS-Kandidatin Susan Albers ist bereits seit sechs Monaten Mama. © B. Lindenthaler

Manche Promis hängen nicht alle Veränderungen im Leben an die große Glocke: Die einstige DSDS-Kandidatin Susan Albers ist bereits seit sechs Monaten Mama.

DSDS-Fans ist der Name der Pianistin und Sängerin Susan Albers vielleicht durch ihre Teilnahme an der Talentshow noch ein Begriff. In der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ trat die Sängerin, Songwriterin und Pianistin gegen so hochkarätige Teilnehmerinnen wie Beatrice Egli (34) an. Damals gelang es ihr, sich bis auf den vierten Platz durchzukämpfen.

Das ist nun allerdings bereits zehn Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich für die Sängerin das Karriererad weitergedreht. Sie hat verschiedene Singles und das Album „Winterzeit“ veröffentlicht, setzt sich für Parkinson-Erkrankte ein und ist international für die Keyboard-Marke „Yamaha“ unterwegs. Seit 2017 ist sie zudem als Sängerin für die Bundeswehr Big Band tätig.

Privat sehr glücklich

Doch auch privat hat sich bei Susan Albers eine ganze Menge getan. Seit ein paar Jahren ist sie mit ihrem Partner Michael Dohrmann glücklich. Mit ihm und seiner 19-jährigen Tochter lebt sie im Emsland. Im Moment befindet sie sich in Elternzeit, hat aber um ihre Schwangerschaft und Geburt kein großes öffentliches Spektakel gemacht. Das mag auch daran liegen, dass sich ihr „Sonnenschein“ in ihr „Leben geschummelt“ hat, wie sie es Bild gegenüber formulierte.

Töchterchen Valentina wurde am 12. September 2022 geboren. Der Bild erzählte Susan Albers, dass ihre Schwangerschaft zunächst gar nicht Teil der Lebensplanung war. „Meine Tochter war eine kleine Überraschung! Denn sie war überhaupt nicht geplant. Ich dachte nämlich Anfang letzten Jahres, dass ich Corona habe,“ berichtet die erfolgreiche Sängerin von der schönen Überraschung.

Von Katja Krasavice hält Dieter Bohlen nicht mehr allzu viel – ihr Streit hat die beiden DSDS-Juroren endgültig entzweit. Wie sehr es hinter den Kulissen brodelt, zeichnet sich immer weiter ab.