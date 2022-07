„Schwieriges Thema für mich“: Pietro Lombardi überlegt, Sohn Alessio im Netz zu zeigen

Diese Sache bereitet Pietro Lombardi ordentliche Kopfschmerzen: Soll er seinen Sohn Alessio in der Öffentlichkeit zeigen?

Pietro Lombardi (30) steckt im Dilemma! Der Sänger teilt auf Instagram gerne private Einblicke in sein Leben und machte so auch kürzlich die wieder entflammte Romanze mit Influencerin Laura Maria Rypa (26) öffentlich. Nur wenn es um seinen Sohn Alessio (7) geht, ist der Ex-DSDS-Sieger etwas zögerlicher. Auf seinem Account zeigt er seinen Sprössling wenn dann nur von der Seite, so dass Alessios Gesicht nicht zu erkennen ist. Das bringt ihn nun jedoch in eine Bredouille.

Anlässlich Alessios siebten Geburtstag vor wenigen Wochen wollte ein Follower bei einer Fragerunde wissen: „Warum gab es keine Bilder mit dir und Alessio vom Geburtstag?“ Pietro gab daraufhin eine ausführliche Antwort. „Wie ihr merkt, zeige ich den Kleinen ganz selten und wenn dann seitlich – aber um ehrlich zu sein, denke ich schon lange darüber nach, den Kleinen einfach zu zeigen, weil jeder weiß, wie er aussieht“, erklärte der Musiker.

Denn im Gegensatz zu Pietro zeigt Alessios Mutter Sarah Engels (29) den gemeinsamen Sohn ganz offen in den sozialen Medien. Immer wieder dürfen sich die Follower der Influencerin über Schnappschüsse aus dem Familienalbum freuen, die nicht nur Sarah und ihren Ehemann Julian Engels (29) zeigen, sondern auch Alessio und Töchterchen Solea (7 Monate).

Pietro Lombardi: Das raten ihm die Fans

Umso ratloser ist Pietro, welche Strategie die richtige ist. „Es ist ein schwieriges Thema, über das ich mir täglich Gedanken mache“, gestand er. Zu gerne würde er sein Vaterglück mit den Fans teilen. „Ein Papa-Sohn-Foto wäre echt mal schön nach sieben Jahren. Es gibt in der Öffentlichkeit kein Foto von uns beiden“, erklärte der „Phänomenal“-Interpret.

Damit meint er, dass zumindest keine Aufnahme existiert, auf der Alessios Gesicht zu sehen ist. Zum siebten Geburtstag seines Sohnes veröffentlichte Pietro nämlich drei Fotos, die innige Momente zwischen Vater und Kind zeigen. Die ganze Angelegenheit macht Pietro jedenfalls sehr zu schaffen. „Ich weiß es selber nicht, was richtig und falsch ist“, gab er zu. Um sich mehr Klarheit zu schaffen, startete der Star eine Umfrage und wollte von den Fans wissen, wie sie dazu stehen. 62 Prozent gaben daraufhin an, dass Pietro seinen Sohn besser nicht in der Öffentlichkeit zeigen sollte.