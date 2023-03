DSDS-Sieger Prince Damien im Bus angegriffen

Prince Damien veröffentlichte ein Video auf Social Media, das für Entsetzen sorgt. Im Clip wird der TV-Star in einem Bus bespuckt und beleidigt.

München – Es ist ein Clip, der schockiert: Auf Instagram hat Prince Damien ein Video geteilt, das unter Social-Media-Usern für Aufsehen sorgt. Die Aufnahme zeigt den einstigen „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger in einem öffentlichen Bus sitzend, während von draußen ein junger Mann mit Schirmmütze immer wieder gegen das Fenster schlägt und die Scheiben bespuckt. Der Angreifer beleidigt den ehemaligen Dschungelkönig außerdem mit fiesen Sprüchen, wobei er auch nicht davor Halt macht, Damiens verstorbene Mutter durch den Dreck zu ziehen.

Wie unter anderem RTL berichtet, habe der Täter das Instagram-Video zunächst selbst im Netz geteilt, dann jedoch wieder gelöscht. Prince Damien hatte den Clip jedoch offensichtlich früh genug gesichert und konnte die schockierenden Aufnahmen deshalb später selbst mit seinen 210.000 Followern teilen. Warum der Mann so einen Groll gegen den Sänger hegt, wird aus dem Video nicht ersichtlich. In seinem Beitrag stellt Prince Damien jedoch klar, dass er den Angreifer nicht persönlich kenne.

Prince Damien ist verletzt und schockiert über die Beleidigungen seines Angreifers

„Ich kenne diesen jungen Mann nicht und habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll. Aber nach einer Nacht des gründlichen Überlegens kann ich das nicht so stehen lassen“, schreibt Prince Damien auf seinem offiziellen Instagram-Account über den Vorfall. Am Ende seines Postings teilt der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin dann sogar das Instagram-Profil des Mannes, der das Video der Attacke ursprünglich selbst in die sozialen Netzwerke gestellt hatte. Und das hat einen Grund.

Mit der Veröffentlichung des Instagram-Namens seines Angreifers will Prince Damien erreichen, dass der junge Mann auf der Fotosharing-Seite gesperrt wird und „seine Eltern (oder Erziehungsberechtigten) das Video sehen.“ Denn obwohl der TV-Star Kritik und fiese Kommentare gewöhnt ist, geht eine Sache für ihn absolut gar nicht: Beleidigungen seiner verstorbenen Mutter gegenüber. Damien schreibt weiter: „Es ist EINE Sache, wenn man etwas gegen MICH sagt und mich bespucken und schlagen will, aber eine andere Sache, wenn man meine leibliche Mutter mit reinzieht, die es für mich leider nicht mehr gibt.“