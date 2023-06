DSDS-Star Jill Lange hat sich für 2024 bei GNTM beworben

Teilen

Für Jill Lange begann die Teilnahme an DSDS holprig. Nun hat sich die 22-Jährige für die nächste Staffel GNTM beworben. Ob es dort für die Reality-TV-Beauty besser läuft?

Aus ihrer Teilnahme an der 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ ging Kandidatin Jill Lange sicherlich mit gemischten Gefühlen heraus. In der Show war sie mit einer Verbal-Entgleisung von Chef-Juror Dieter Bohlen konfrontiert, was einen kurzlebigen Sexismus-Aufschrei im Netz nach sich zog.

Das Ende vom Lied: Vom Pop-Titan war keine Einsicht zu erwarten, und es legte sich schnell wieder ein Mäntelchen des Schweigens über den Vorfall. Jill schaffte es nach dem schwierigen Casting aber in den Recall und später sogar unter die letzten 15 Teilnehmer.

Die 22-Jährige hat also bereits durchaus schon mehrmals bewiesen, dass sie so schnell nicht aufgibt. Wie sie jetzt verriet, hat sie sich sogar erneut für eine TV-Castingshow beworben. Auf ihrem Instagram-Kanal hat die einstige „Are you the one?“-Kandidatin mittlerweile eine beachtliche Reichweite erlangt, versammelt dort über 300.000 Follower.

„Träumchen von mir“

Und ihre Follower bringt sie mit Posts und Storys regelmäßig auf den neuesten Stand darüber, was sich in ihrem Leben gerade so abspielt. So berichtete sie kürzlich, dass sie demnächst zum ersten Mal auf Mallorca Urlaub machen wird. Doch dann hatte die Influencerin noch eine weitere, recht überraschende Nachricht in petto.

Sie verriet, dass sie sich für 2024 bei Heidi Klums Castingshow „German‘s Next Topmodel“ beworben hat. Das sei für sie schon lange ein „Träumchen“ gewesen, und nun hat sie den Schritt der Bewerbung endlich gewagt. Ob sie in der Show angenommen wird und ob es ihr dort besser ergeht als bei DSDS?