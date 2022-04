„Hab gedacht, ich verreck“: DSDS-Star Joey Heindle hat Corona voll erwischt

Positiver Corona-Test: Joey Heindle sprach offen über seine starken Symptome der Erkrankung. Der Prominente verriet, dass er sich aktuell in Quarantäne befindet.

Bülach, Schweiz –„DSDS“-Star Joey Heindle (28) hat sich mit Corona angesteckt! Der ursprünglich aus München stammende Prominente sprach jetzt darüber, dass er sich mit dem Virus angesteckt hat und er sich deshalb aktuell in Corona-Quarantäne befindet.



In einem auf dem offiziellen Facebook-Account von „Promi-Storys von Instagram“ geteilten Video enthüllte der Musiker, dass sein Corona-Test positiv war und er in den letzten Tagen unter starken Symptomen der Krankheit gelitten habe. Er verriet, dass er hohes Fieber, Schüttelfrost und Husten hatte und an einem Punkt sogar dachte, er „verreck[t]“. Der Münchner verkündete: „Hab‘ jetzt gerade nochmal einen Test gemacht. Positiv. Jetzt hab‘ ich auch [..] Corona. […] Ich hatte 40 Grad Fieber, Schüttelfrost, alles. Ich hab‘ gedacht, ich verreck.“ Das Coronavirus scheint den Künstler also ganz schön stark erwischt zu haben.

Joey Heindle hat sich mit Corona angesteckt

Der Star verriet auch, dass er sich aktuell auf seinem Hausboot in Corona-Quarantäne befindet und sich im Beisein seines Hundes von der Erkrankung erholt. Er fügte enttäuscht hinzu, dass er eigentlich ins Studio gehen wollte, dann jedoch von dem Virus eingeholt wurde. Der Sänger erzählte: „Ich fühle mich wirklich nicht gut. Gestern Nacht war wirklich der Horror, ich will das nicht nochmal erleben. Das war einfach eine Katastrophe.“ Wir wünschen dem Star, dass er sich von der Krankheit schnell erholt und schon bald wieder ins Aufnahmestudio gehen kann!