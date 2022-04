DSDS-Star Katharina Eisenblut hat schon zehn Kilo in Schwangerschaft zugenommen

Katharina Eisenblut gibt bei Instagram ein Schwangerschafts-Update © Instagram: katharina_eisenblut_offiziell

Schwangerschaftsupdate: Katharina Eisenblut enthüllte, dass sie in ihrer Schwangerschaft zehn Kilo zugenommen hat. Der Star macht aktuell eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch.

Landau in der Pfalz – „DSDS“-Star Katharina Eisenblut (27) erwartet mit ihrem Verlobten Niko Kronenbitter aktuell ihr erstes gemeinsames Baby. Mit ihren Followern teilte die gebürtige Augsburgerin jetzt ein Schwangerschaftsupdate und enthüllte dabei, wie viele Kilos sie in ihrer Schwangerschaft bereits zugenommen hat.



Im Rahmen ihres Schwangerschaftsupdates verkündete der Star jetzt, dass ihr Körper in ihrer Schwangerschaft immer mehr Veränderungen durchmachen würde und sie insgesamt zehn Kilo an Gewicht zunahm. Die Prominente verkündete, dass ihr Babybauch schon sichtlich gewachsen sei und sie Cellulite bekommen habe, was sie noch nie zuvor an sich entdeckt habe. Sie erzählte ganz ehrlich: „Ich habe bis jetzt 10 Kilo zugenommen. Mein Körper verändert sich immer mehr und manchmal ist das ein wenig gruslig, da ich Cellulite bekommen habe, die ich noch nie hatte zuvor.“ Die TV-Persönlichkeit sei erstaunt darüber, was der Körper während der Schwangerschaft alles mitmachen würde und verriet: „Ich entdecke viele neue Seiten an mir und kann es immer wieder sagen, wie bewundernswert es ist, was der Körper alles mitmacht.“

Katharina Eisenblut nahm in Schwangerschaft zehn Kilo zu

Die brünette Schönheit fügte in ihrem Schwangerschaftsupdate hinzu, dass sie momentan nicht nur körperliche Veränderungen, sondern auch ein emotionales Auf und Ab erleben würde. Sie sprach dabei offen darüber, dass sie derzeit eine Achterbahn der Gefühle durchmachen würde und ihr besonders schnell die Tränen kommen würden. „Bei mir ist es momentan ein Wechselbad der Gefühle. Wenn ich einen romantischen Film schaue, muss ich weinen”, enthüllte die zukünftige Mama. Ihren Fans versprach sie zudem, dass sie ihnen schon bald verraten würde, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen wird!