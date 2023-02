„Vieles aufgebauscht“: DSDS-Star Menderes hält trotz Sexismus-Skandal zu Dieter Bohlen

Nach seinen sexistischen Äußerungen steht Dieter Bohlen stark in der Kritik. DSDS-Kultkandidat Menderes verteidigt den Poptitan nun.

So hatte sich Dieter Bohlen (69) sein DSDS-Comeback wohl nicht vorgestellt! Der Poptitan war nach zweijähriger Pause zurück zur RTL-Castingshow gekehrt. Obwohl die Einschaltquoten dank Dieter wieder solide ausfallen, beherrscht derzeit nur ein Thema die Schlagzeilen: Der Musikproduzent hatte die Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange (22) beim Casting mit sexistischen Äußerungen beleidigt. „Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?“, griff er die ehemalige „Are you the One?“-Teilnehmerin an.

imago0102026848h.jpg © United Archives / ZIK Images via www.imago-images.de

Zahlreiche Promis zeigten sich daraufhin entsetzt von Dieters Aussage – darunter auch seine Kollegin Katja Krasavice (26). Das Verhältnis der beiden Juroren soll einen neuen Tiefpunkt erreicht haben. Allerdings gibt es auch Stars, die weiterhin hinter dem DSDS-Boss stehen. Zu ihnen gehört auch Kultkandidat Menderes (38).

DSDS-Star Menderes nimmt Dieter Bohlen in Schutz

Der „Promi Big Brother“-Teilnehmer ist der Meinung, dass Dieter einfach missverstanden wurde. „Ich gehe davon aus, dass er das Ganze nicht böse gemeint hat. Dieter Bohlen äußert einfach frei Schnauze seine Meinung. Er ist eben so, wie er ist“, erklärt er im Interview mit Promiflash.

Schließlich sei der Hitproduzent für seine knallharten Sprüche bekannt. „Mittlerweile, nach 20 Jahren, müsste ja eigentlich jeder wissen, was einen erwartet, wenn man zum DSDS-Casting antritt. Wer keine starken Nerven besitzt, darf einfach nicht dorthin gehen!“, so Menderes.

Der Sänger denkt, dass der Skandal größer als nötig gemacht wird. „Es wird vieles aufgebauscht. Aus einer kleinen Maus wird ein Elefant gemacht“, kritisiert er. Menderes ist nach wie vor davon überzeugt, dass Dieter eine herzensgute Person ist. „Ich gehe davon aus, dass der liebe Dieter Bohlen eine harte Schale hat, aber mit weichem Kern. Daher denke ich, dass man ihn nicht vorverurteilen sollte für gewisse Aussagen, die er getätigt hat“, betont der Ex-Dschungelkönig.