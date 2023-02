„Sie war so bodenständig“: DSDS-Star Pia-Sophie schwärmt von Treffen mit Beatrice Egli

DSDS-Star Pia-Sophie Remmel tritt in die Fußstapfen von Beatrice Egli und macht nach der Castingshow Schlagermusik. Das Treffen mit ihrem Idol beeindruckte sie sehr. © Instagram / IMago Images

Im vergangenen Jahr durfte sich Pia-Sophie Remmel (22) einen Traum erfüllen: Sie trat als Support-Act für Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34) auf. Die beiden Frauen teilen viele Gemeinsamkeiten: Beide wurden dank „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, beide singen Schlager, beide überzeugen die Fans mit viel Talent und Natürlichkeit. Pia-Sophie nahm 2021 an der RTL-Castingshow teil und eroberte die Zuschauerherzen im Sturm. Letzten Endes erreichte sie den fünften Platz und war damit die höchstplatzierte Sängerin der Staffel.

Seitdem geht es für die junge Musikerin steil bergauf. Im Dezember trat sie bei Florian Silbereisens (41) „Adventsfest der 100.000 Lichter“ vor einem Millionenpublikum auf. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Pia-Sophie außerdem ihre dritte Single „Gib mir mehr“.

Eingefleischten Schlagerfans fallen natürlich sofort die Parallelen mit Beatrice Egli auf. Die Schweizerin gewann 2013 die zehnte DSDS-Staffel und gehört seitdem zur Schlagerelite. Kein Wunder, dass Pia-Sophie zu der „Mein Herz“-Interpretin aufblickt. „Ich habe damals ihre Staffel verfolgt und sie hat das erreicht, was ich erreichen möchte. Sie ist für mich einfach ein großes Vorbild“, schwärmt Pia-Sophie im Interview mit Bunte.

Pia-Sophie war „total geflasht“ von Beatrice Egli

Das persönliche Treffen mit Beatrice sei ein unglaublicher Moment gewesen. „Sie kam so lieb auf mich zu und ich war einfach total geflasht“, beschreibt die Nachwuchssängerin die Szene hinter der Bühne. Aus Nervosität hätten ihr glatt die Worte gefehlt. Beatrice sei aber so „normal und bodenständig“ gewesen, dass Pia-Sophie ihre anfängliche Schüchternheit schnell ablegte.

„Ich fand es so schön, dass sie sich nach meinem Empfinden erkundigt und vor allem, dass sie auf Augenhöhe mit mir gesprochen hat“, verrät die Blondine. Beatrice habe ihr außerdem einen wertvollen Tipp mit auf den Weg gegeben. „Sie meinte, es sei im Schlager-Business so unglaublich wichtig, starke Frauen an seiner Seite zu haben. Starke Frauen, die einen stets ermutigen“, schildert Pia-Sophie. Genau diese Rolle wolle Beatrice für sie übernehmen. Wenn das nicht der Beginn einer wundervollen (Schlager-)Freundschaft ist…