Zurück zu den Wurzeln: Ramon Roselly gibt Zirkus-Comeback

Begeisterte das Publikum: DSDS-Sieger Ramon Roselly © Charles Knie/nh

Zwei Jahre nach dem DSDS-Sieg ist Ramon Roselly in die Manege zurückgekehrt. Der Schlagerstar ist in einer Zirkusfamilie aufgewachsen und ist nun Zirkusdirektor.

Zwickau – Während viele DSDS-Sieger meist schnell wieder von der Bildfläche verschwinden, schaffen einige andere es, sich auch nach der Castingshow einen Platz auf der Bühne zu sichern. Dazu gehört ganz sicher der DSDS-Sieger von 2020 Ramon Roselly (29). Zunächst wurde der Sänger zum Dauergast bei Florian Silbereisen (41) und erarbeitete sich einen Namen in der Schlagerwelt, und nun hat Ramon aktuell nur ein Zuhause: Der „Zwickauer Weihnachtszirkus“.

Dort ist der 29-Jährige nämlich derzeit Zirkusdirektor und führt noch bis zum 5. Januar durch das Zirkus-Programm. Und wer denkt, dass das eine merkwürdige Tätigkeit für einen Superstar ist, der liegt bei diesem Superstar falsch, denn für Ramon Roselly ist es ein Heimkehren. Der 29-Jährige ist im Zirkus groß geworden: „Zirkus ist mein Leben, ich bin die siebte Generation“, erklärt Roselly bei einem Besuch von bild.de

Die Zeiten als Artist in der Manege sind vorbei: „Meine Künste wären dem Weihnachtszirkus nicht würdig“

Der Sänger wuchs mit fünf Schwestern in einer Zirkusfamilie auf und kennt sich in der Manege bestens aus. Trotz seines DSDS-Erfolges hat Ramon scheinbar nicht vergessen, wo er herkommt und genießt sein Zirkus-Comeback. Zweimal täglich schnappt sich der Superstar das Mikrofon und sorgt für Begeisterung in der Zwickauer Manege – an seiner Seite: Seine langjährige Freundin Lorena Hein (25), die auch aus einer Zirkusfamilie stammt.

Außerhalb der Moderation übernimmt der 29-Jährige aber keinen aktiven Part mehr im Zirkus – die Zeiten als Artist sind vorbei. „Meine Künste wären dem Weihnachtszirkus nicht würdig“, sagt er weiter im Gespräch mit Bild und erklärt: „Dafür müsste ich wieder viel mehr trainieren“. Es scheint, als würde ihm aber auch der Moderations- und Entertainment-Part immer mehr Freude bereiten, denn der Zwickauer Weihnachtszirkus ist nicht die erste Show, bei der Roselly das Zepter in die Hand nimmt. In diesem Jahr moderierte der Superstar bereits das „Lieblingslieder“-Open-Air und das „Schlagerliebe Open-Air – Superhits aus St. Anton am Arlberg“.