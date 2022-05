„Freuen uns so sehr“: DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut bekommt einen Jungen

Katharina Eisenblut und ihr Verlobter Niko Kronenbitter erwarten einen Jungen © Instagram/Katharina Eisenblut

Es wird ein Junge! Ex-DSDS-Teilnehmerin Katharina Eisenblut verrät das Geschlecht ihres ungeborenen Babys. Die Sängerin schwebt derzeit im siebten Himmel.

Augsburg – Die Babybombe ist geplatzt! Katharina Eisenblut (27) hat das Geschlecht ihres ungeborenen Babys bekannt gegeben. Die ehemalige DSDS-Kandidatin verriet schon vor einer Weile, dass sie ihr erstes Kind mit Partner Niko Kronenbitter erwartet. Kurz nach der Trennung von ihrem DSDS-Kollegen Marvin Ventura (29) hatte Katharina ihren neuen Freund kennen und lieben gelernt. Im vergangenen Sommer machten die beiden ihre Beziehung offiziell und nur kurze Zeit später stellte Niko der Sängerin die alles entscheidende Frage.

Nach einigen Monaten als Verlobte kam dann im März die nächste Überraschung: Katharina und Niko erwarten ein Baby! Die Fans des TV-Stars überschlugen sich mit Glückwünschen und die werdenden Eltern schweben seitdem zweifelsohne auf Wolke Sieben. Wie sie vor kurzem verriet, waren die ersten Schwangerschaftsmonate körperlich zwar nicht leicht für Katharina, doch auch Morgenübelkeit und schmerzende Füße können der Musikerin die Vorfreude auf den Nachwuchs nicht verderben.

Katharina Eisenblut verrät in einem süßen Instagram-Video das Geschlecht ihres Babys

Auf Instagram veröffentlichte Katharina Eisenblut jetzt ein Video, in dem sie das Geschlecht ihres ungeborenen Babys preisgibt. In dem niedlichen Clip ist sie mit ihrem Partner Niko Kronenbitter zu sehen, beide stehen erwartungsvoll vor einem Tisch mit blauen und rosafarbenen Luftballons. In der Mitte ist ein riesiger silberner Ballon zu sehen, in dessen Innerem sich das Geheimnis verbirgt. Als Niko mit einer Nadel hineinsticht und die Farbe Blau zum Vorschein kommt, ist klar: Die beiden erwarten einen Jungen!

„Nun ist es endlich raus“, schreibt Katharina Eisenblut unter den Beitrag, „wir freuen uns so sehr und ich kann euch sagen, es war echt schwer, es vor euch geheim zu halten! Am liebsten hätte ich es euch am selben Tag, an dem ich es erfahren habe erzählt.“ Ihre Fans freuen sich natürlich mit der Ex-DSDS-Kandidatin und überhäufen sich in der Kommentarspalte mit Glückwünschen. Eisenblut-Junior kann sich also auf einen freudigen Empfang vorbereiten!