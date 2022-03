DSDS-Star Sarah Engels filmt sich beim Stillen: Mutter und Kind richtig hungrig

Von: Alica Plate

Sarah Engels macht eine Instagram-Story während sie ihr Kind stillt © Screenshot/Instagram/sarellax3

Sarah Engels teilt immer wieder intime Einblicke aus ihrem Leben. Erst kürzlich veröffentlichte sie dabei eine Story, in der sie ihre kleine Tochter vor laufender Kamera stillte - denn Solea scheint wie ihre Mama ganz schön hungrig zu sein.

Köln - Seit der Geburt von Töchterchen Solea Liana dreht sich auch auf Sarah Engels (29) Instagram-Profil alles um die kleine Maus. Dabei teilt die ehemalige „DSDS“-Kandidatin auch immer wieder intime Einblicke. Ihre Fans durften kürzlich auch bei der Fütterung dabei sein. Denn Solea schien genau wie ihre Mutter mächtig hungrig zu sein, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels extrem stolz auf ihre kleine Tochter

Solea ist der ganze Stolz von Sarah und ihrem Mann Julian. Seit gut drei Monaten stellt die kleine das Leben der beiden mächtig auf den Kopf. Seitdem stehen schlaflose Nächte im Hause Engels an der Tagesordnung. Doch übel nehmen kann ihr das sicherlich keiner, platzen ihre Eltern allein beim Anblicken der Kleinen vor Stolz.

Auch auf Instagram ist das Interesse an dem Nachwuchs groß. Aus diesem Grund gibt Sarah ihren Followern täglich einen Einblick in das Leben von ihr, Julian, Alessio und Solea. Letztere schien bei der kürzlich veröffentlichten Instagram-Story der hübschen Brünette mächtig hungrig gewesen zu sein, weshalb der DSDS-Star nicht davor zurückschreckte, ihrer Tochter kurzerhand vor laufender Kamera die Brust zu geben.

Sarah Engels stillt ihre Tochter vor laufender Kamera

„Mauselinchen ist gerade am Essen und wir haben noch nicht gefrühstückt, wir sind heute Morgen erst joggen gegangen. Aber wir essen jetzt gleich erstmal gemütlich. Habe auch richtig Hunger“, bringt Sarah Engels ihre Community in ihrer Story auf den neusten Stand. Scheint also ganz so, als würde die Rangordnung im Hause Engels bereits feststehen. Erst Solea, dann Mama und Papa.

Doch nicht nur im Mamaalltag fühlt sich Sarah pudelwohl, denn die hübsche Brünette liebt auch Abenteuer, wie sie kürzlich unter Beweis stellte. Im Österreich-Urlaub überraschten ihre Freunde sie mit einem unvergesslichen Abend.

