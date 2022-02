„Du hast es verdient“ bis „D-Prominente haben wir eh zu viele“: Fans diskutieren Melanie Müllers Rückzug

Sängerin Melanie Müllers verkündet auf Facebook ihren Rückzug. Dadurch löst die 33-Jährige eine heftige Diskussionen unter ihren Fans aus.

Schlagerstar Melanie Müller (33) kündigt ihren Rückzug an – und lässt dabei einiges offen. Bereits am Dienstag postete die Reality-TV-Darstellerin auf Facebook: „Nach all der langen Zeit, habe ich mich nun entschieden einen neuen Weg zu gehen…. Wie ich schon angekündigt habe, danke ich euch allen, von ganzem Herzen. Nun heißt es sich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir wichtig im Leben sind… #träumeleben. Wie heißt es so schön: Krone richten und weiter gehts. Danke euch.“

Diese Botschaft wirkt für einige Fans ziemlich kryptisch und die Diskussionen über Melanie Müllers Beweggründe sind hitzig. Möchte sich die Sängerin auf ihre Kinder fokussieren? Wird die 33-Jährige nun gar nicht mehr am Ballermann auftreten? Oder ist das etwa alles nur für kurze Zeit gemeint und bald ist Melanie Müller zurück? Einige Fans sind sich sicher, es liegt an der kürzlichen Trennung von Mike Blümer und dem daraus folgenden Rosenkrieg.

Wird Melanie Müller zurück ins Rampenlicht kommen?

Die Meinungen sind zwiegespalten. Manche Fans freuen sich über den Sinneswandel der Sängerin. So kommentiert jemand: „Du hast es verdient, glücklich zu sein. Du bist ein ganz toller Mensch. Lass dir nichts anderes einreden. Von Herzen alles Liebe“. Auch die Gegenstimmen sind laut. Doch bei einem sind sich fast alle einig: Melanie Müller wird bestimmt zurück kommen: „Sie ist bald wieder da, lasst Euch überraschen“. Denn unter ihrem Post hat Melanie Müller den Hashtag „seeyouagain“ gesetzt.