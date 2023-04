„Du hattest nur einen Job“: König Charles und Camilla leisten sich Panne bei ESC-Auftritt

Von: Susanne Kröber

Bei der Enthüllung der ESC-Bühne in Liverpool offenbarte König Charles III. Schwächen in der Treffsicherheit – zum Glück ist auf Gattin Camilla Verlass.

Liverpool – Am 13. Mai, genau eine Woche nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75), findet in Liverpool der Eurovision Song Contest 2023 statt. Eigentlich wäre die Ukraine Ausrichter gewesen, denn im vergangenen Jahr gewann die ukrainische Band Kalush Orchestra mit dem Sing „Stefania“. Doch aufgrund des Ukraine-Kriegs sprang das Vereinigte Königreich ein, das 2022 mit „Space Man“ von Sam Ryder (33) den zweiten Platz belegt hatte.

Er hatte eine Aufgabe: König Charles verfehlt den Knopf bei der Enthüllung der ESC-Bühne

In Liverpool trafen König Charles und Camilla die britische Sängerin Mae Muller (25), die mit dem Titel „I Wrote A Song“ beim diesjährigen ESC antritt. „Wir werden mit großem Interesse zuschauen und Sie anfeuern“, versprach Charles laut BBC, Camilla ergänzte scherzend: „Kein Druck!“ Muller entgegnete optimistisch, es fühle sich dieses Jahr „wie eine gute Energie an, keine null Punkte.“ Doch das Treffen mit der britischen ESC-Vertreterin war nicht der Hauptgrund für Charles‘ und Camillas Besuch in Liverpool.

Das Königspaar hatte die feierliche Aufgabe, die Bühne für den ESC 2023 in der M&S Bank Arena zu enthüllen. König Charles und Camilla schienen jedoch unsicher zu sein, wie genau die Prozedur ablaufen sollte. Während die Anwesenden lautstark den Countdown herunterzählten, schaute sich der Monarch fragend in der dunklen Halle um, während Camilla ihm etwas ins Ohr flüsterte. Nach einem kleinen Schubs zielte Charles dann mit dem Zeigefinger auf den großen roten Knopf – und verfehlte. Camilla erwischte den Button auch nur halb, aber immerhin, es reichte aus, um die Lightshow zu starten.

„Bitte vergewissert euch, dass er sich nicht den Finger gebrochen hat“: Charles‘ Missgeschick sorgt für Lacher

Die leicht verunglückte Aktion sorgte in den sozialen Medien für beste Unterhaltung, es gab allerdings auch Spott und Häme für König Charles. „Dieser Typ ist unser König“, schreibt eine Nutzerin bei Twitter. „Hat er wirklich den Knopf nicht getroffen?“ „Normalerweise bittet er seinen Diener um sowas“, vermutet ein ESC-Fan. Die vermeintlich leichte Aufgabe sorgt bei vielen Usern für Unverständnis. „Meine Güte Charles, du hattest nur einen Job“, so ein Kommentar bei Instagram. „Bitte vergewissert euch, dass er sich nicht den Finger gebrochen hat.“ Auch richtig fiese Reaktionen finden sich unter einem Video bei Twitter: „Kein Wunder, dass Diana ihn verlassen hat.“

Charles, zero points: Bei der Enthüllung der ESC-Bühne griff der König daneben. (Fotomontage) © Instagram/picture alliance/dpa/PA Wire/Phil Noble

König Charles wird es verschmerzen können, schließlich liegt sein ganzer Fokus gerade auf der anstehenden Krönung am 6. Mai. Dass er auf Ehefrau Camilla, mit der er inzwischen 18 Jahre verheiratet ist, zählen kann, hat der Auftritt in Liverpool erneut bewiesen. Was Charles‘ Söhne Harry (38) und William (40) wirklich über Camilla denken, verriet Royal-Autor Christopher Wilson (76) kürzlich in einem Interview. Verwendete Quellen: bbc.com, Twitter, Instagram