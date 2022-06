„Du siehst so anders aus!“ Heidi Klums Kinder lachen über ihre Modelbilder aus den 90ern

Von: Claire Weiss

So sah Heidi Klum Anfang und Mitte der 90er aus © Instagram/Heidi Klum

Seit 30 Jahren arbeitet Heidi Klum als Model. Ein Jubiläum, das Anlass bietet, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Gemeinsam mit zwei ihrer Kinder blättert die 49-Jährige ihre alten Modelmappen durch.

1992 gelang Heidi Klum der Durchbruch. In der Sendung „Gottschalk Late Night“ setzte sie sich gegen 25.000 Bewerberinnen durch und gewann einen Modelcontest. Die damals 18-jährige Schülerin bekam einen mit 300.000 US-Dollar dotierten dreijährigen Vertrag als Fotomodell - der Beginn einer steilen Karriere.

Heidi Klum schaut mit Kindern alte Modelfotos an

Dreißig Jahre später wirft das internationale Topmodel einen Blick in die Vergangenheit. Dazu hat sie ihre alten Modelmappen heraus gekramt, die gefüllt sind mit Bildern aus den 90er Jahren. 1992 etwa zierte sie das Cover des „Journal“. Auch auf dem Titel von „Mini“, „Sabrina“ und „Tina“ war sie zu sehen.

Mit Naturhaarfarbe und dünnen Augenbrauen: Heidi Klum vor rund dreißig Jahren © Instagram/Heidi Klum

Heidi Klum wirkt völlig verändert. Damals trug das Model noch ihre Naturhaarfarbe, sie hat schmal gezupfte Augenbrauen, wie es in dieser Zeit modern war und ein unschuldiges Lächeln. Mit zwei ihrer Kids blättert sie durch die Bücher. Deren Gesichter sind zwar in dem Video nicht zu sehen, doch es handelt sich um Lou (12) und Henry (16).

Heidis Kinder erkennen ihre berühmte Mama kaum wieder

„Du siehst so anders aus!“, staunt Heidis zwölfjährige Tochter. Und Henry will wissen: „Ist das Photoshop?“ Gemeinsam lachen die drei über die Mode von damals und Frisuren, die Heidis Meinung nach an ein „Soufflé“ erinnern. „Du warst so hübsch“, schwärmt Lou beim Anblick ihrer Mama, „Es sieht aus wie du, aber gleichzeitig auch nicht!“

Beim Finale von GNTM sang Heidi Klum kürzlich Live ihren Song „Chai Tea with Heidi“. Von Zuschauern wurde sie für ihre Performance verspottet. Doch Ehemann Tom Kaulitz nahm sie in Schutz: „Heidi ist keine Sängerin“. Verwendete Quellen: Instagram/Heidi Klum