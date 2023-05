„Du wirst immer dicker“: Sophia Thiel wird trotz Essstörung angefeindet

Teilen

Mit einem lustigen Video zu einem passenden Song sagt Influencerin Sophia Thiel dem Internet-Hass den Kampf an.

Seitdem sie sich optisch verändert hat, bekommt die Sophia Thiel (28) im Netz viel Hass wegen ihres Mehrgewichts ab. In den vergangenen Jahren ging sie sehr offen mit der Tatsache um, dass sie unter einer ernstzunehmende Essstörung leidet. Dennoch betreiben User in den sozialen Netzwerken Bodyshaming und mäkeln an ihrem Aussehen herum.

Ein paar dieser beleidigenden Aussagen hat die Fitness-Influencerin in einem neuen Instagram-Post thematisiert. Das kurze Video zeigt Kommentare, die Sophia von Nutzern bekommen hat. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, „immer dicker“ zu werden, und sie wird als „Fee mit Pummelalarm“ oder „Schweinchen Babe“ bezeichnet.

„Mein trauriger Alltag“

Doch die YouTuberin steht über dieser Art von Hass-Kommentaren. In ihrem Video läuft sie fröhlich durch ein blühendes Rapsfeld. Passend dazu hat sie sich den Song „Schmetterling“ ausgesucht, dessen Text ausdrückt, was Sophia über Hater denkt.

„Deine Probleme sind nicht meine Probleme“, „Ich lass’ dich einfach steh‘n, wo du grade stehst“ und „du kannst mich hart am Ar*** lecken“ heißt es im Text des Liedes. Kurzum, Sophia kann und will sich solche Nachrichten nicht mehr zu Herzen nehmen.

Unkommentiert stehen lässt sie den Hass deswegen aber nicht. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: „Das ist mein trauriger Alltag. Das begleitet mich schon, seit ich Social Media mache. Seit 2014 bekomme ich Hate, das ist Normalität mittlerweile.“