Dua Lipa: Von der Kellnerin zum Superstar

Dua Lipa beim Lollapalooza Musikfestival in Chicago. © Amy Harris/Invision/AP/dpa

„Man muss hart arbeiten, um ein bisschen Glück zu haben“, hat ihr der Vater mit auf den Weg gegeben. Diesen Ratschlag hat Dua Lipa beherzigt.

Berlin - In den Schulchor schaffte sie es als kleines Mädchen nicht. Sie könne nicht singen, meinte ihr Lehrer damals. Hätte sie sich von dieser Absage entmutigen lassen, würde heute niemand ihren Namen kennen. Doch Pop-Sängerin Dua Lipa füllt mittlerweile Stadien auf der ganzen Welt. Jetzt wird die Britin 27 Jahre alt.

Ihre ersten eigenen Songs lud sie auf SoundCloud und YouTube hoch, coverte zusätzlich Tracks von Alicia Keys und Christina Aguilera. Diese Aufnahmen brachten ihr später den erwünschten Plattenvertrag, bis heute verkaufte sie über 87 Millionen Tonträger.

Ihr Vater ist auch Musiker

Das erste Mal im Fernsehen zu sehen war sie 2013, allerdings nicht als professionelle Sängerin, sondern als Model in einem Werbespot für die Castingshow X-Factor. Dort sang sie „Lost in Music“ von Sister Sledge. Das Künstlerische ist ihr in die Wiege gelegt worden, ihr Vater ist ebenfalls Musiker; spielt Gitarre und ist Leadsänger seiner eigenen Rockband Oda.

Aufgewachsen ist die Britin im Nordwesten Londons, von der Einschätzung ihres Lehrers ließ sie sich nicht beirren und fing früh an, Gesangsunterricht an der Sylvia Young Theatre School zu nehmen. Im Alter von dreizehn Jahren zog sie mit ihrer Familie wegen des Jobs ihres Vaters nach Pristina, der Hauptstadt Kosovos und dem Heimatland ihrer Eltern. Als sie ihre Eltern zwei Jahre später überreden konnte, allein nach London zurückzukehren, um ihren Traum als Sängerin weiterzuverfolgen, nahm sie den Gesangsunterricht wieder auf.

Ihren ersten größeren Hit hatte die Sängerin 2015 mit ihrer zweiten Single „Be The One“. Diese schaffte es in Belgien, Polen und der Slowakei an die Chartspitze. Zwei Jahre zuvor kellnerte sie noch in einer Cocktailbar in London, um ihren Lebensunterhalt bezahlen zu können.

Durch ihr Cover auf SoundCloud wurde ihr späterer Manager auf sie aufmerksam, dieser vertritt ebenfalls Sängerinnen wie Lana Del Rey und Ellie Goulding. Mit ihrem selbst geschriebenen Song „Hotter Than Hell“ gelang es ihr, dann einen Plattenvertrag bei Warner Bros Records zu ergattern. Den endgültigen Durchbruch brachte das nach ihr selbst benannte Debütalbum „Dua Lipa“, mit der Hitsingle „New Rules“. Bekannt ist die Sängerin für ihren Disco-Pop-Sound, zu ihren musikalischen Einflüssen zählt sie Pink, Nelly Furtado und Kendrick Lamar. Ihr zweites Album „Future Nostalgia“ brachte ihr die Chartspitze in England.

Zahlreiche Preise

Verliehen wurden ihr in den darauffolgenden Jahren zahlreiche Preise, darunter zahlreiche Grammys und Brit Awards. Sie zierte vielfach das Cover von großen Magazinen wie „Vogue“, „Vanity Fair“ und „Elle„, und wurde 2021 vom „Time Magazine“ unter die „The Next 100„ gewählt.

Superstar-Status erreichte Sie mit ihrer im Februar begonnenen Welttournee mit 89 Shows auf vier Kontinenten. Außerdem organisiert sie, gemeinsam mit ihrem Vater das „Sunny Hill Festival“ in Pristina mit rund 15.000 Besuchern, bei dem sie selbst als Headliner auftrat - und wurde vom Kosovo, dem Heimatland ihrer Eltern zur Ehrenbotschafterin ernannt.

Dass sie in so jungem Alter schon so erfolgreich ist, mag auch an ihrem Vater liegen. Dieser legte ihr den Ratschlag ans Herz, wie sie einem Interview verriet: „Man muss hart arbeiten, um ein bisschen Glück zu haben.“ dpa