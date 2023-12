„Ar***karte gezogen“: Geissens-Jacht strandet vor Dubai

Robert und Carmen Geiss haben in Dubai eine böse Überraschung erlebt. Ihre Jacht war nicht wie geplant im Hafen angekommen...

Dubai - Schlechte Laune bei den Geissens! Eigentlich leben Robert (59) und Carmen Geiss (58) stets im Luxus und können sich nahezu jeden Wunsch erfüllen. Jetzt hat das Unternehmer-Paar allerdings mit einem persönlichen Desaster zu kämpfen: Die Jacht der Millionärsfamilie wurde in Dubai auf Grund gesetzt

Robert Geiss kann es nicht fassen: „320 Tonnen, mitten am Sandstrand“

„Heute haben wir im wahrsten Sinne des Wortes die Ar***karte gezogen“, lautet Robert Geiss‘ Kommentar zu der Geschichte auf Instagram. Was genau geschehen war, erklärt das Familienoberhaupt in einem Video, in dem er lässig, aber verärgert am Geländer des Hafens im nächtlichen Dubai lehnt: Die Jacht sei „in den Sand gesetzt worden“, so Geiss.

Und weiter: „Ich glaube, irgendwer hat einen Fehler gemacht oder angeblich ging der Gang nicht mehr raus und das Boot ist einfach immer weitergefahren.“ Jetzt stehe das Boot „mitten auf dem Weg“. Geiss‘ Einschätzung der Situation: „Große Katastrophe!“

Verärgert und genervt schließt Geiss das Video mit den Worten: „Auf jeden Fall steht das Boot jetzt erstmal mitsamt Propellern, 320 Tonnen, mitten am Sandstrand, mitten im Sandkasten in Dubai. Scheiße. Shit happens.“ Auf dem Video ist die Jacht Indigo hinter Geiss klar zu erkennen, wie sie auf dem Sandstrand liegt.

Ganz so tragisch war das Unglück aber auch nicht. Wie „Bild“ berichtet, löste sich das Problem im Laufe der Nacht bereits von selbst. „Wir haben die in der Nacht wieder rausziehen können, weil die Flut kam. Jetzt steht sie wieder auf ihrem Liegeplatz“, erklärte Carmen Geiss (58) der Zeitung.

Carmen Geiss hilft Humor über den Schock hinweg

Während des Unglücks hatte sich kein Familienmitglied auf dem Gefährt befunden. Die Geissens befanden sich demnach schon in Dubai, als sie den Anruf bekamen, dass die Jacht auf Sand gelaufen sei. Auch hat die Indigo keinen Schaden davon getragen – wie die Millionärsgattin berichtet, hatte das Ehepaar schon am nächsten Tag eine Probefahrt, bei der alles gut gegangen ist.

Auch der Kapitän muss nicht um seinen Job fürchten - wie „Bild“ auch berichtet, will das Paar ihn behalten. Den Schock verarbeiten die zwei schon mit Humor. So bezeichnete Carmen Geiss den Unfall als „Peeling“ für ihre Jacht. Zuletzt machte Carmen Geiss außerdem mit einem Gewichtsverlust von sich reden und verriet auch, wie sie acht Kilo abgenommen hat. Verwendete Quellen: Instagram, Bild