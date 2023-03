„Dubai oder Los Angeles“: Joelina Drews möchte auswandern

Joelina Drews mit ihrem Vater Jürgen © CHROMORANGE/Axel Kammerer/Imago

Joelina Drews ist schon seit ein paar Jahren in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Partner Adrian Louis. Nun hat sie verraten, dass das Paar vielleicht umziehen wird.

Vor Kurzem erst hat ihr berühmter Vater Jürgen Drews (77) mit einer ganzen Fernsehshow seinen Bühnenabschied gefeiert. Aus diesem Anlass sang Joelina Drews (27) mit ihm gemeinsam in der Sendung den emotionalen Song „We‘ve Got Tonight“. Musikalisch geht die brünette Beauty aber schon länger eigene Wege.

Nun hat sie im Interview mit dem Magazin „Bunte“ verraten, was sie für ihre Zukunft geplant hat. Dass sie sich in einer glücklichen Beziehung mit dem Produzenten Adrian Louis befindet, ist bereis seit August 2021 bekannt. Unter ihrem Künstlernamen „Joedy“ hat sie mit ihm zusammen sogar den Song „Milky Way“ herausgebracht.

Seither hatte Joelina immer mal wieder öffentlich von ihrem Schatz geschwärmt. Das Glück scheint anzuhalten, und das Paar schmiedet scheinbar gemeinsame Pläne. Und wie Joelina nun berichtete, wollen sehen beide ihre Zukunft nicht unbedingt in Deutschland.

Am liebsten nach Dubai

Joelina erzählte im „Bunte“-Interview zunächst, wie perfekt ihr Freund und sie zueinander passen. „Wir ergänzen uns sehr gut und lernen voneinander. Wir haben uns in dem letzten Jahr auch beide total weiterentwickelt, weil wir uns gegenseitig pushen und supporten,“ schwärmt sie.

So sei es ein langfristiger Traum der beiden, gemeinsam Deutschland den Rücken zu kehren und auszuwandern. Die Sängerin hat ebenfalls schon recht genaue Idee dazu, wohin es für sie gehen könnte. Scheinbar ist dem Paar an Sonne und Wärme gelegen, denn Joelina meint: „Auf lange Sicht sehen wir uns im Ausland, in Dubai oder Los Angeles – ich tendiere aber momentan zu Dubai.“