„Dubai ist der sicherste Ort“: Bushido und Anna-Maria Ferchichi wollen Deutschland verlassen

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi wollen mit ihren Kindern Berlin verlassen © Screenshot/instagram.com/bush1do & Bernd von Jutrczenka/dpa

Seit mehreren Monaten steht Bushido gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder vor Gericht. Es steht Aussage gegen Aussage. Doch der Rapper hat andere Pläne - er will mit seiner Familie raus aus Deutschland.

Berlin - Derzeit steht Rapper Bushido weiterhin vor Gericht gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder. Schon in der Dokumentation „Unzensiert – Bushido‘s Wahrheit“ gab der 43-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria zu, wie sehr der Abou-Chaker-Clan ihm und seiner Familie das Leben zur Hölle macht. Nun gibt es erneute Pläne - Bushido, seine Ehefrau und die gemeinsamen acht Kinder wollen raus aus Deutschland.

„Dubai ist der sicherste Ort“: Bushido und Anna-Maria Ferchichi wollen umziehen

Schon in Gerichtsaussagen erwähnte der Rapper immer wieder, dass er mit seiner Familie in ein anderes Land ziehen möchte - von Kanada oder Bolivien sei die Rede gewesen. Seit dem Cut mit dem Abou-Chaker-Clan bekommt die Familie Polizeischutz - Tag und Nacht. Nun werden die Umzugskartons gepackt - dass die Familie aus dem Haus in Berlin ausziehen wird, bestätigte Anna-Maria Ferchichi in ihrer Instagram-Story.

„Ich bin zu Hause, ich bleib auch zu Hause und werde heute alle Sachen entrümpeln, da wir demnächst umziehen“, hieß es. Doch nach Kanada oder Bolivien gehe es nicht - wenn es laut Rap-Journalist Rooz geht. Eine anonyme Quelle erzählte ihm, dass die Ferchichis nach Dubai auswandern werden: „Dubai ist einer der sichersten Orte, gerade Touristen und Business-Leute leben da sehr sicher. Denn wenn einer Action macht, fliegt er auf jeden Fall aus dem Land und kriegt dann auch Einreiseverbot auf Lebenszeit. Die sind da sehr hart, sehr strikt. Das ist das Thema!“, hieß es laut des Journalisten, wie watson berichtete.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Dubai soll der Familie Sicherheit geben

In einer weiteren Aussage des Rap-Journalisten heißt es: „Bei Dubai, so wie ich das sehe, geht es für ihn um Sicherheit. Du kannst in Dubai nicht hingehen und ihm auf die Fresse hauen“. Dass die Familie nun nach Dubai auswandert, wurde noch nicht bestätigt. Ein Fan fragte in einer Instagram-Umfrage, ob Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie nun auswandern werden - ihre Antwort darauf war ein Emoji, der schockierend zur Seite guckte.

Derzeit zieht aus die Ehefrau von Bushido die Aufmerksamkeit auf sich. Denn Anna-Maria Ferchichi nahm nach der Schwangerschaft 30 Kilo ab - und zeigte sich und ihren Körper auf der Social-Media-Plattform Instagram. Verwendete Quellen: watson, Rap-Journalist Rooz