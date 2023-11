Carmen Geiss‘ Pool-Fotos entfachen Mega-Zoff: „Unterste Schublade“

Von: Armin T. Linder

Carmen Geiss meldete sich mit Pool-Fotos vor traumhafter Kulisse, sie findet‘s „einfach paradiesisch“. Doch dann wird das Idyll verhagelt.

Dubai – Carmen Geiss begleitet nicht nur jedes Alltagsfitzelchen im TV, sondern auch in den sozialen Medien. Dabei postet sie auch, wie ihr der Schnabel gewachsen ist und polarisiert gerne mal. Dass sich nun um ein paar Pool-Fotos ein Mega-Zoff entspinnt, liegt aber nicht an der 58-Jährigen. Sondern vielmehr an einem ziemlich grobschlächtigen Fan.

Carmen Geiss postet Pool-Fotos aus Dubai – „Einfach paradiesisch“

„Es ist so schön, in der Wüste zu sein und dann den Gazellen zuzuschauen. Einfach paradiesisch“, schreibt Carmen Geiss zu einer Fotoserie. Mehrere Bilder (die weiteren sehen Sie durch Wischen bzw. Klicks auf die Pfeile) zeigen den Promi im Badeanzug am Pool vor Wüstenkulisse, das hinterste zwei Tiere. Geiss schreibt zwar nicht, wo die Fotos entstanden sind, die Kulisse passt aber zu einem Luxus-Ressort in Dubai, das mehrere Fans benennen.

Prompt meldet sich Tochter Davina zu Wort: „Ich liebe dich“ und „Hübscheste Mama der Welt“, schreibt sie. „Ich liebe und vermisse dich“, reagiert die Mutti. Und auch von einigen Fans gibt es tolle Komplimente. „Du siehst echt Hammer aus“ und „Gut in Shape Carmen“, schwärmen sie. Eine Followerin schreibt: „Ja, das ist es … toller Badeanzug. Ich liebe ihn. Wo könnte Frau ihn bekommen? Viel Spaß.“ Grenzenlose Instagram-Harmonie? Von wegen!

Böser Kommentar zu Carmen-Geiss-Fotos sorgt für Zoff – und eindeutigen Gegenwind

Denn der Kommentar eines einzigen Fans macht die ganze Idylle dieses Postings zunichte und sorgt für Mega-Zoff. „Also Carmen überlasse solche Bilder bitte deinen Mädels. Die haben auch die Figur dazu“, schreibt eine Userin und bekommt für dieses Bodyshaming der übelsten Sorte zig Reaktionen. Darunter sehr viele der empörten Natur.

Die Fans sind stinksauer: „Ernsthaft? Was ist das bitte für ein dummer Kommentar“, „Du bist ja echt unterste Schublade!!!!!!! Karma besucht auch dich!!!!!!“, „Geht‘s noch?“ oder „Was stimmt denn bei dir nicht???“, schreiben sie. Auch andere nehmen Carmen Geiss in Schutz: „Sie hat eine tolle Figur. Sie kann sich zeigen. Da ist wohl einer neidisch.“ Für die eindeutige Mehrheit ist klar: Hatespeech hat im Internet nichts zu suchen, auch nicht bei Promis. Oder wie es eine Nutzerin ausdrückt: „Man muss nicht alles akzeptieren und oder toll finden, aber wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man seinen Kommentar sein lassen.“ Ein Glück, dass Carmen Geiss sich selbst nicht so ernst nimmt – das zeigte etwa ein skurriler Zwist mit ihrem Mann vor einigen Wochen. (lin)