Thomas Gottschalk wettert gegen Maulkorb: „Weiße Herren über 60 dürfen gar nichts mehr“

Von: Samantha Matheiowetz

Mike Krüger und Thomas Gottschalk haben kürzlich einen öffentlichen Streit mit Realitystar Désirée Nick vom Zaun gebrochen. Den Eklat arbeiten sie jetzt in der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts auf.

Hamburg/Agoura Hills – Thomas Gottschalk (73) und Mike Krüger (71) besprechen in der neuen Folge „Medienecho“ (RTL+, 24. Oktober) ihres Podcasts „Die Supernasen“ die Diskussionen, die sie mit der vorigen Folge ausgelöst haben. Der „Wetten, dass..?“-Moderator hat eine Theorie, warum die beiden mit ihren Aussagen ins Kreuzfeuer geraten sind.

Wer hat Schuld? Thomas Gottschalk und Mike Krüger wirbeln die Medien auf

In der Podcast-Folge „Sterbende Kundschaft“ vom 10. Oktober berichtet Mike Krüger, wie er vor kurzem das „Playboy“-Magazin aufschlug, Désirée Nick (67) darin sah und sich dachte: „Was ist mit der Zeitung passiert? Ist das wahr? [...] Ist das ‚Versteckte Kamera‘?“ Darauf witzelte Thomas Gottschalk: „Désirée Nick nackt zu sehen – hast du einen schweren Schock?“ Es folgen ein öffentlicher Konter von Désirée Nick sowie eine Menge negative Schlagzeilen für Thommy. Den Kommentar hätte er sich besser gespart.

In der aktuellen Folge bezieht Thomas Gottschalk Stellung. Er kann sich die Aufregung nur so erklären, „dass sich zwei Herren fortgeschrittenen Alters über eine Dame fortgeschrittenen Alters Gedanken gemacht haben, die sich nackt auf dem Playboy gezeigt hat. Und das ist etwas, was natürlich jetzt in den Bereich Empowerment gehört. [...] Weiße Herren über 60 dürfen eigentlich gar nichts mehr, weil sie in eine Kaste geschoben werden, wo sie letzten Endes die Klappe zu halten haben.“

Keine Einsicht nach Kommentar über Désirée Nick: Thomas Gottschalk und Mike Krüger sind ratlos

Nachdem sich Thomas Gottschalk in Rage geredet hat, ergänzt Mike Krüger: „‚Weiße, alte Herren‘ – das ist ja ein Schimpfwort geworden.“ Um das Gespräch aufzulockern, witzelt der 73-jährige Fernsehmoderator: „Ich versuche in Kalifornien natürlich so braun wie möglich zu werden, um diesem ‚weiß‘ zu entgehen, das ja quasi gemeinsam mit dem Alter eine Strafe ist.“

Darf er das? Thomas Gottschalk ist ratlos. © IMAGO/Eventpress Becher

Die beiden wirken ratlos und zeigen nicht wirklich Einsicht, sondern reagieren vielmehr mit Sarkasmus auf die Thematik. Das bleibt aber nicht der einzige Höhepunkt in der „Supernasen“-Folge: Thomas Gottschalk enthüllt außerdem die „Wetten, dass..?“-Gäste der letzten Folge. Verwendete Quellen: RTL+/Die Supernasen - mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger/ Folgen „Sterbende Kundschaft“ und „Medienecho“