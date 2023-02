Von „tief gesunken“ bis „mega“: Fans diskutieren Duett von Matthias Reim und Finch Asozial

Matthias Reim und Finch Asozial sind eigentlich Vertreter ganz unterschiedlicher Genres. Ihre neue Zusammenarbeit polarisiert jetzt die Fangemeinden.

Stockach/Berlin – Mit dieser Zusammenarbeit hätten Fans wohl nicht gerechnet! Denn niemand Geringeres als Matthias Reim (65) hat sich für einen Song den Rapper Finch Asozial (32) ins Tonstudio eingeladen. Auf dem Papier passen diese beide Künstler eigentlich nicht so gut zusammen. Während Reim mit Hits wie „Verdammt, ich lieb’ dich“ und „Ich hab’ geträumt von dir“ Schlagergeschichte schrieb, ist Finch Asozial, der heute nur noch unter dem Namen Finch auftritt, seit 2014 als YouTube-Rapper unterwegs. 2016 brachte er seine Debütsingle „Ostdeutscher Hasselhoff“ auf den Markt. Seine Texte sind oft satirisch und teilweise in ziemlich vulgärer Sprache verfasst — kein Wunder also, dass einige Schlagerfans jetzt auf die Barrikaden gehen.

Auf Instagram veröffentlichte Matthias Reim vor einigen Tagen ein Video zum Duett „Pech & Schwefel“ mit Finch. Im Clip sind die beiden unter anderem bei der gemeinsamen Arbeit im Tonstudio zu sehen. Zu seinem Beitrag schrieb Reim: „Cooler Typ, geiler Song, freue mich auf die gemeinsamen Live-Konzerte mit dir!“ Damit scheint bestätigt, dass der Schlagersänger und der Hiphop-Star aus Frankfurt (Oder) demnächst auch zusammen auf der Bühne stehen werden. Ihre jeweiligen Fangemeinden scheinen im Hinblick auf diese Neuigkeit gespalten.

Nicht alle Fans sind begeistert vom Duett „Pech & Schwefel“ mit Matthias Reim und Finch

Unter dem Instagram-Post, der Matthias Reim und Finchs Duett „Pech & Schwefel“ ankündigt, meldeten sich zahlreiche Fans mit ihrer Meinung zur neuen Single zu Wort. Ein kurzer Blick in die Kommentarspalte zeigt dabei schnell, dass die ungewöhnliche Zusammenarbeit ziemlich polarisiert. „Schön, wenn man sich auf so neue Kombis einlässt. Viel Spaß euch“, schreibt beispielsweise eine wohlwollende Userin. „Mega“, findet ein weiterer User kurz und knapp.

Mit diesem Duett hat bestimmt niemand gerechnet: Schlagerstar Matthias Reim hat einen Song mit dem Rapper Finch Asozial aufgenommen. © IMAGO/Eibner, IMAGO/Hartmut Bösener (Fotomontage)

Doch nicht alle Fans sind überzeugt davon, dass der Schlager-Rap-Mix „Pech & Schwefel“ eine gute Idee war. „Tief gesunken“ lautet unter anderem eine der Kritiken, die unter dem Instagram-Beitrag zu finden ist. Wer von den beiden Künstlern in diesem Fall gemeint ist, bleibt jedoch offen. Fest steht jedoch, dass sowohl Matthias Reim als auch Finch Asozial ziemlichen Spaß an ihrer Kollab hatten. Ob die beiden demnächst vielleicht sogar ein ganzes Album präsentieren werden?