Duettpartnerin von Vincent Gross: Emilija Wellrock zittert um ihre Familie in der Ukraine

Von: Jonas Erbas

Teilen

„Das Lächeln fehlt mir heute“, schreibt Schlager-Newcomerin Emilija Wellrock bei Instagram. Die 29-Jährige, die sonst auf der Bühne an der Seite von Vincent Gross für beste Stimmung sorgt, ist über den russischen Einmarsch in die Ukraine zutiefst schockiert. Ihre eigene Familie ist nämlich selbst betroffen.

Hamburg - Die Geschehnisse in der Ukraine, die spätestens seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar die Welt gleichermaßen in Atem wie Entsetzen halten, gehen wohl an niemandem spurlos vorbei. Emilija Wellrock (29), die sonst als Schlagersängerin (alle Schlager-News im Überblick) gemeinsam mit Vincent Gross (25) in Sendungen wie „Immer wieder sonntags“ gute Laune verbreitet, ist von dem Kriegsausbruch mitten in Europa zutiefst schockiert, denn auch ihre eigene Familie, die noch immer in der Krisenregion ausharrt, ist betroffen, wie tz.de berichtet.

Vincent Gross Schlagersänger Geboren 23. August 1996 in Basel Bisherige Alben Rückenwind (2017), Möwengold (2018), Hautnah (2021) TV-Auftritte u.a. Immer wieder sonntags, ZDF-Fernsehgarten, Die große Show der Weihnachtslieder

Ukraine-Krieg schockiert die Welt – Schlager-Newcomerin Emilija Wellrock zutiefst bestürzt

„Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, zeigte sich Außenministerin Annalena Baerbock (41) bestürzt über den Beginn des Ukraine-Kriegs – ein Satz, der wohl ganz gut das beschreibt, was derzeit Millionen von Menschen empfinden.

Besonders den Betroffenen vor Ort, aber natürlich auch ihren Angehörigen im Rest der Welt, bereiten die Bilder von rollenden Panzern, rauchenden Bombeneinschlägen und marschierenden Soldaten große Sorge. Wer noch Freunde oder Familie in der Ukraine hat, kämpft mit der Ungewissheit – so auch Schlager-Newcomerin Emilija Wellrock, die selbst ukrainische Wurzeln hat.

Vincent-Gross-Duettpartnerin Emilija Wellrock in großer Sorge – „Das Lächeln fehlt mir heute“

Mit tollen Gesangseinlagen sorgte die Hamburgerin im vergangenen Jahr zumeist mit dem Schweizer Schlagerstar Vincent Gross für musikalische Unterhaltung, trat etwa bei Stefan Mross‘ (46) „Immer wieder sonntags auf“. Doch während die 29-Jährige das Publikum in den Sommermonaten 2021 noch mit ihrem strahlenden Lächeln verzauberte, ist dieses – angesichts der großen Katastrophe in ihrem Heimatland – nun gewichen.

Lesen Sie auch Aldi: Kunde entdeckt Preis-Fail – und sorgt für Verwunderung im Netz Mit einer „Rabatt-Aktion“ der besonderen Art sorgt die Discounterkette Aldi derzeit für, naja, Verwunderung unter ihren Kunden. Und sorgt für gute Laune im Netz. Aldi: Kunde entdeckt Preis-Fail – und sorgt für Verwunderung im Netz Michael Wendler lässt sich das Gesicht von Laura Müller als Tattoo stechen Laura Müller und Michael Wendler zeigen sich plötzlich wieder auf Social Media. Der Schlager-Star ließ sich ein Gesicht von Laura tätowieren. Michael Wendler lässt sich das Gesicht von Laura Müller als Tattoo stechen

Auf Instagram meldete sich die „Wo die Liebe wohnt“-Duettpartnerin von Vincent Gross zu Wort; postete ein Foto, in dem sie betrübt in die Kamera blickt und schreibt dazu: „Das Lächeln fehlt mir heute.“ Sie lebe nach dem Motto „Make Love Not War“ – entsprechend schockiert reagierte die 29-Jährige auf die Nachrichten der letzten Tage.

Schlagersängerin Emilija Wellrock zeigt sich verzweifelt – „Was kann ich nur tun?“

Besonders schlimm: Emilija Wellrock muss derzeit auch um ihre Angehörigen bangen, die nach wie vor in dem vom Krieg zerrütteten Land leben. „Meine geliebten Verwandten in der Ukraine und so viele andere Menschen - sie haben solche Angst, bangen um ihr Leben und trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Zu viel Angst, abends Licht anzumachen. Ich würde ihnen so gerne helfen, sie in Sicherheit bringen oder herholen“, teilt sie ihre Sorgen in offenen Worten in dem sozialen Netzwerk.

Abschließend fragt sie verzweifelt: „Was kann ich nur tun?“ Eine Frage, die sich aktuell wohl viele Menschen stellen und deren Antwort gar nicht so einfach ist.

„Will heute für den Frieden tanzen“: Michelle setzt bei „Let‘s Dance“ politisches Statement

Die verschärfte Lage in Europa beschäftigt auch andere Schlagerstars: Michelle (50) erklärte jüngst etwa, sie wolle bei „Let‘s Dance“ nicht mehr für den Sieg, sondern „für den Frieden tanzen“.

Verwendete Quellen: instagram.com/emilijawellrock