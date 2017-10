Dunja Hayali giftet gegen DHL-Paketboten - und polarisiert damit

Dunja Hayali ärgerte sich über so einen Zettel in ihrem Briefkasten. Doch nicht alle hatten dafür Verständnis.

Man kennt Moderatorin Dunja Hayali auch auf Facebook und Twitter als schlagfertige Frau. Nun musste sie sich für einen Tweet rechtfertigen.

Berlin - Diese Situation kennen viele, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen und bei Amazon, Zalando oder irgendwo sonst im Internet etwas bestellen. Der Paketbote ist so gestresst und in Eile, dass er einfach einen Abwesenheitszettel in den Briefkasten wirft, obwohl man doch daheim war. Er klingelt trotzdem einfach nicht. Das Paket darf man sich stattdessen in einer Paketstation, in der nächsten Post-Filiale oder im besten Fall bei den Nachbarn abholen. Der hektische Paketbote hat sich Zeit gespart, doch der Kunde ist der Verlierer. Da kann man wirklich richtig sauer werden.

Genau so eine Situation erlebte am Wochenende auch ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Der TV-Star ist sehr aktiv in den Sozialen Netzwerken und so sorgte ihr Tweet für große Aufmerksamkeit und bissige Antworten.

„Mir reicht‘s“, polterte sie in Richtung des ihr unbekannten Paketboten los. „Wenn Sie keine Lust haben Treppen zu steigen, ich komm runter. Aber schreiben sie nicht, man sei nicht da!“ Dazu gab es noch zwei Emojis: Ein knallrotes Wutgesicht und den Daumen nach unten.

hallo @DHLPaket,

mir reichts. wenn sie keine lust haben treppen zu steigen, ich komm runter. aber schreiben sie nicht, man sei nicht da — Dunja Hayali (@dunjahayali) 28. Oktober 2017

“Klassenkampf von oben“

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten und weil sich Frau Hayali unter anderem durch ihre Recherche bei Pegida in Dresden nicht nur Freunde gemacht hat, versuchten einige ihr gleich „Klassenkampf von oben“ zu unterstellen. Der Paketbote habe die vierfache Arbeitszeit von ihr und verdiene nur einen Bruchteil ihres Gehaltes, wetterte der Twitter-User „fernezukunft“. Auch andere verurteilten den „Hungerlohn“, den die Paketfahrer bekommen würden. Sie meinten, dass sich eine gut bezahlte Moderatorin deshalb über diese Arbeitsleistung nicht echauffieren dürfe.

Die werden ausgebeutet, das emotionalisiert Sie, Frau Hayali, aber wohl eher nicht?! Sie bekommen schon Ihr Paket. — Chris Topher (@TedinSkiebe) 28. Oktober 2017

Sie haben keine Ausbildung, nie irgendetwas gearbeitet o. geleistet. Kritik an denen, die Sie zwangsfinanzieren steht Ihnen nicht zu. — tom7086200@aol.com (@truth75086566) 30. Oktober 2017

Ein anderer Kommentator meinte, sie dürfe sich darüber öffentlich gar nicht beschweren:

sorry. was genau ist ihr problem? ich bezahle eine leistung und wenn die mehrfach nicht erbracht wird, darf ich mich nicht beschweren, weil? — Dunja Hayali (@dunjahayali) 28. Oktober 2017

Einladung ins ZDF Morgenmagazin

Am Ende erreichte die ZDF-Moderatorin mit ihrem umstrittenen Tweet aber vielleicht doch mehr - und etwas, wovon alle Kunden profitieren könnten. Auch DHL Paket schaltete sich nämlich auf Twitter in die Diskussion ein. Das Klingeln sei ein Muss, antwortete das Unternehmen auf den Tweet von Hayali. Das griff sie gleich auf und lud einen Firmenvertreter in das von ihr moderierte ZDF Morgenmagazin ein. Schließlich gehe es hier um ein strukturelles Problem und nicht um ihren Einzelfall.

danke für ihre antwort!

da das problem scheinbar ein „strukturelles“ ist, würde ich sie evt ins #zdfmoma einladen würden sie denn kommen? https://t.co/M8i7VkLplJ — Dunja Hayali (@dunjahayali) 30. Oktober 2017

