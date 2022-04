„Etwas dunkler, als ich eigentlich wollte“: Romina Palm zeigt ihre neue Haarfarbe

Ein neuer Look für das Model

Romina Palm zeigt in ihrer Instagram-Story ihren neuen Look. Die ehemalige GNTM-Kandidatin bekam in der letzten Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ einen kurzen roten Bob geschnitten. Nun hat sie ihren Style aber wieder etwas verändert.

Köln - Romina Palm hatte in der vergangenen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (alle News auf der Themenseite) eines der krassesten Umstylings. Doch der neue Look - rote und kurze Haare - gefiel der ehemaligen GNTM-Kandidatin aber auf Anhieb. Auf Instagram präsentierte sich die 22-Jährige nun mit langen Haaren und einer rot-dunkel-violetten Haarfarbe.

Name Romina Josefine Palm Geburtstag 02. Juni 1999 Bekannt durch Germany's Next Topmodel 2021 Partner Stefano Zarrella

Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm: Sie liebte das Umstyling

Das große GNTM-Umstyling gehört zu den beliebtesten Folgen bei „Germany‘s Next Topmodel“. Auch für Romina Palm war es eine aufregende Sache. Sie musste ihre langen braunen Haare lassen - und bekam später einen roten kurzen Bob. Doch ihr gefiel der neue Look - die 22-Jährige konnte sich schnell an ihre neue Haarfarbe gewöhnen.

Immer wieder betonte das Model, dass sie gerne einen neuen Look hätte. Auch nach ihrer GNTM-Zeit zeigte sie sich öfter bei ihrem Friseur des Vertrauens. Doch nun gab es eine komplette Erneuerung, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtete.

+ Romina Palm zeigt ihre neue Haarfarbe in ihrer Instagram-Story © instagram.com/stories/rominapalm

Romina Palm: Größere Instagram-Community als GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter

„Germany‘s Next Topmodel“ 2021 wurde Alex Mariah Peter. Auch die Gewinnerin wurde nach ihrem Sieg zum Social-Media-Star. Doch Romina Palm baute sich eine größere Instagram-Community auf. 823.000 Follower hat sie mittlerweile auf Instagram - die GNTM-Siegerin 328.000 Follower.

Die 22-Jährige nimmt ihre Fans und Follower mit auf Reisen und präsentiert sich immer wieder in verschiedenen Looks. Auch spricht sie offen und ehrlich über ihre vergangenen Essstörungen. Gibt sogar zu, dass sie eine Zeit lang abhängig von Abführmitteln war.

„Etwas dunkler, als ich eigentlich wollte“: Romina Palm zeigt ihre neue Haarfarbe

Über mehrere Stunden saß Romina Palm bei ihrem Friseur in Düsseldorf. „Bin jedoch auch kein einfacher Kunde“, schrieb sie nach ihrem Besuch in ihre Instagram-Story. Die 22-Jährige trägt lange rote Haare - ihr Ansatz erscheint sogar in einem dunklen violett. „Es ist etwas dunkler, als ich eigentlich wollte. Das wäscht sich jedoch mit der Zeit wieder raus. Besser für mich - dann habe ich länger etwas von der Farbe“, kommentierte sie weiter.

„Arielle Modus On“, schrieb sie zu ihrer neuen Haarpracht. In den darauffolgenden Storys zeigte sich das Model beim Sport, wie auch in ihrer kreativen Phase. Romina Palm ist ein großer Fan davon, wenn es um Farben geht. Ihren Fans präsentiert sie regelmäßig ihre bunten Looks auf Instagram.

„Werde Romina direkt blockieren“: Stefano Zarrella bittet Community um Ratschlag

Ihr Verlobter Stefano Zarrella überraschte seine Romina, nachdem sie ein paar Tage in New York war. Dabei hatte er seine Community um Hilfe gebeten. „Ihr wisst selbst, an einer Beziehung muss man immer arbeiten und investieren - aber das wisst ihr ja“, schrieb der 31-Jährige in seine Instagram-Story. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/rominapalm

Rubriklistenbild: © instagram.com/stories/rominapalm / Gerald Matzka/dpa-Zentralbild