„Durch mich inspiriert“: Marie Reim wirft Schlager-Kollegen vor, bei ihr abzugucken

Teilen

Marie Reim lächelt in ihrer Instagram-Story süffisant. © Instagram/Marie Reim & Imago

Ärgert sie sich oder freut sie sich tatsächlich für ihre Kollegen? Sängerin Marie Reim lässt in ihrer Instagram-Story anklingen, dass bei ihr geklaut wird.

Im August 2022 hat die Sängerin Marie Reim (22) ihr Album „Bist du dafür bereit?“ veröffentlicht. Für die Tochter der Schlagergiganten Matthias Reim (65) und Michelle (50) ist es nach „14 Phasen“ das zweite Album. Bei ihren Fans kommt das Album super an, und es konnte sich schon im letzten Jahr recht hoch in den deutschen Charts platzieren. Zu den Single-Auskopplungen gibt es Musikvideos, die von auffälligen Showkleidern, Neonlicht und Tanzchoreografien geprägt sind.

Nun glaubt die blonde Sängerin, dass die Videos nicht nur bei den Fans gut ankommen. In ihrer aktuellen Instagram-Story deutet sie an, dass manche Kollegen scheinbar gern bei ihr abkupfern. Konkret schreibt sie: „Ich find es so lustig zu sehen, wie ich tolle Bilder und Settings in meinen Musikvideos habe – die man im Schlager vorher nicht gesehen hat – und jetzt sieht man sie bei allen Kollegen“. Dazu gibt es ein süffisantes Lächeln und einen vielsagenden Blick.

Welche Kollegen sind hier genau gemeint?

Um was oder wen es genau geht, bleibt aber unklar. Dafür hält sich Marie Reim mit ihren Aussagen zu bedeckt. Etwas kleiner steht in der Story noch zu lesen: „Cool, wenn sich andere durch mich inspirieren können“. Aber so richtig cool scheint die Nachwuchssängerin die angeblichen Kopien ja nicht zu finden. Hat sie hier bestimmte Künstler im Sinn, die ihren Musikvideo-Stil imitieren? Oder überschätzt Marie Reim ihren Einfluss in der Schlagerwelt?