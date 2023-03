„Trifft kaum noch einen Ton“: „Kaisermania“ von Roland Kaiser fällt bei Schlagerfans durch

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Die Best-Of-Show zum 20. Jubiläum von Roland Kaisers „Kaisermania“ kommt bei den Schlagerfans gar nicht gut an. Im Netz häufen sich gehässige Kommentare.

Dresden – Man kann es halt einfach nicht jedem recht machen: Zum 20. Jubiläum von Roland Kaisers (70) Konzertreihe zeigt die ARD die Best-Of-Show „20 Jahre Kaisermania“. Viele Zuschauer sind von dem Format aber alles andere als begeistert – und verspotten den Gesang und das Auftreten des Schlager-Urgesteins.

„Trifft kaum noch einen Ton“: Roland Kaisers „Kaisermania“ fällt bei Schlagerfans komplett durch

Im Sommer 2003 gab Roland Kaiser in Dresden das erste Konzert seines heute legendären Formats „Kaisermania“. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, zeigt die ARD am Samstag (18. März) die große Jubiläumsfolge, bei der der „Santa Maria“-Interpret seine größten Hits zum Besten gibt und die besten Momente der letzten 20 Jahre Revue passieren lässt. Eigentlich ein schöner Anlass – viele Schlagerfans sind scheinbar jedoch nicht in Stimmung für Nostalgie.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

„Der trifft aber auch kaum noch einen Ton und die Stimme ist dünn geworden“, schimpft ein Twitter-Nutzer, „Den Mensch Roland Kaiser mag ich ja schon und dann ist es irgendwie bitter, sowas zu hören.“ Im Fernsehpublikum sitzen beim großen „Kaisermania“-Geburtstag offensichtlich nicht nur Fans des Schlagerstars. „Der Kaiser hat seine Lieder alle im Suff geschrieben“, spöttelt ein User, „Hat der immer so schlecht gesungen?“, tut es ihm ein anderer gleich.

Schon gewusst? Größter Hit von Roland Kaiser entstand aus Frust Im Mai 1980 veröffentlichte Roland Kaiser seine bis heute erfolgreichste Single „Santa Maria“. Zur Entstehung von Santa Maria erklärte Kaiser: „Wir haben zu zweit eine Flasche Rotwein geleert, als der Titel entstand. Eigentlich haben Norbert Hammerschmidt und ich die auch nur aus Frust getrunken, weil man gerade unsere ursprüngliche „Santa Maria“-Version abgelehnt hatte – [sie] sei nicht gefühlvoll und nicht romantisch genug. Und da haben wir uns gedacht: So, nun kriegt ihr eure Packung Romantik, und haben es [...] auf die Spitze getrieben. Kommentar der Plattenfirma: ‚Das ist genial! Das nehmen wir auf.‘“

„Ziemlich daneben“: Schlagerfans zerreißen Auftritt von Roland Kaiser

Bei gehässigen Kommentaren über die Gesangskünste der Schlagerlegende bleibt es nicht – auch sein Bühnenoutfit wird gehörig ins Visier genommen. „Dafür, dass Roland Kaiser so großen Wert auf Maßanzüge legt, ist der Anzug, den er (…) gerade in der ARD trägt, ziemlich daneben“, schreibt ein Schlagerfan, „Das Sakko passt überhaupt nicht, unten viel zu weit.“ Auch die „grottige“ Umsetzung des Auftritts fällt bei vielen Zuschauern gnadenlos durch: „Da hat jede Baumarkt- und Autohaus-Eröffnung bessere Tonqualität als hier in Dresden.“

Alles andere als begeisterte Fans: Roland Kaisers „Kaisermania“ fällt im Netz komplett durch. © Screenshot/ARD/Roland Kaiser - 20 Jahre Kaisermania (Fotomontage)

Während viele Schlagerfans aufs Übelste mit „Kaisermania“ abrechnen, spielt Roland Kaiser zeitgleich im Rahmen seiner „großen Geburtstagstournee“ in der Olympiahalle in München ein Konzert – wo die Resonanz bestimmt um einiges euphorischer ausfallen dürfte. Roland Kaisers Schlagerkollegin Michelle unterbrach zuletzt ein Konzert, um einem Fan in einer Notlage zu helfen. Verwendete Quellen: Twitter