Im durchsichtigen Ganzkörperbody stellt GNTM-Model Sarina Nowak ihre Kurven zur Schau

Durchsichtiger Ganzkörperbody! So sexy stellt GNTM-Model Sarina Nowak ihre Kurven zur Schau © Instagram: sarinanowak

Die einstige „Germany‘s Next Topmodel“-Teilnehmerin Sarina Nowak beginnt das neue Jahr mit einem aufsehenerregenden Instagram-Post.

Sarina Nowak (29) hat einen spannenden Werdegang hinter sich. Als gerade einmal 16-Jährige erlangte sie 2009 durch ihre Teilnahme in der vierten Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ Bekanntheit. Damals schaffte sie es zwar nicht ins Finale, wurde beim Publikum aber schnell zu einer der beliebtesten Teilnehmerinnen.

In Deutschland konnte sie als Model jedoch keinen Fuß fassen. Deshalb siedelte sie in die USA um, wo sie schließlich aufhörte, sich für eine schlanke Figur zu quälen. Nicht zuletzt deshalb konnte sie erfolgreich als Plus-Size-Model Karriere machen. Für die 17. Staffel kam sie 2022 sogar als Gastjurorin in die Show von Heidi Klum (49) zurück. Auch ins Jahr 2023 startet die ehemalige GNTM-Teilnehmerin mit einem starken Auftritt.

Starker Start ins neue Jahr

Auf ihrem Instagram-Profil postet sie einen kurzen Videoclip, in dem sie einen schwarzen transparenten Ganzköprer-Body und schwarze Pumps trägt. Wie eine Raubkatze posed die 29-Jährige und wirft zu den Klängen von Ushers „Bad Girl“ die blonde Mähne zurück. Kein Wunder, dass die Fans ausrasten: Für diese kurze Sequenz regnet es für Sarina Feuer- und Herzchenaugen-Emojis. Ihre Botschaft dazu lautet: „Starting the new year confident and strong! Happy new year!“, sprich Sarina Nowak möchte selbstbewusst und stark ins neue Jahr starten.