Durchtrainierte Lena Meyer-Landrut zeigt Fans ihren Sixpack

Lena Meyer-Landrut posiert im Bikini © Instagram/Lena Meyer-Landrut & H. Hartmann/Imago

Spiegel-Selfie im Bikini: Lena-Meyer Landrut präsentierte ihren Sixpack. Die Sängerin zeigte sich in einem Zweiteiler in Gelb.

Berlin – Lena-Meyer Landrut (31), die vor kurzem ihre neue Single „Looking For Love“ auf den Markt brachte, warb für einen gelben Bikini ihrer „a lot less“-Sommerkollektion 2022 für die Marke About You und enthüllte dabei ihren sportlichen Sixpack.



Über ihre Social-Media-Platform auf Instagram ließ die „Stardust“-Sängerin ihre Fans jetzt an einem tollen Spiegel-Selfie von sich in dem neuen Design teilhaben. In ihren Instagram-Stories postete die Künstlerin ein Foto von sich, auf dem sie in dem gelben Zweiteiler vor dem Spiegel posiert und zufrieden in die Kamera lächelt. Deutlich zu sehen auf dem sommerlichen Bikini-Schnappschuss – ihre durchtrainierte Figur und ihr Sixpack!

Im Rahmen des Postings posierte die Sängerin in dem schönen Bikini ihrer Kollektion, der beim Sonnenbaden am Strand oder Pool alle Blicke auf sich zieht. Zu ihrem Selfie verkündete die gebürtige Hannoveranerin: „Color Code immer noch.“ Zudem verlinkte sie den offiziellen Instagram-Account ihrer farbenfrohen Kollektion und fügte dem Social-Media-Beitrag ein zu dem gelben Bikini passendes Sonnen-Emoji hinzu.