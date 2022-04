Danni Büchner sauer, weil sie auf Diät ist und Joelina neben ihr Chips futtert: „Nicht fair von dir“

Von: Alica Plate

Während Joelina Karabas fleißig Chips futtert, versucht Danni Büchner stark zu bleiben. Denn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ist auf Diät © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Joelina Karabas scheint die Diät ihrer Mutter Danni Büchner ganz schön zu erschweren. Während die 44-Jährige versucht, sich gesund zu ernähren, futtert ihre Tochter in ihrem Beisein Chips. Ganz schön gemein, wie die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin findet.

Mallorca - Danni Büchner (44) sagt den überschüssigen Kilos den Kampf an: Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin versucht derzeit mit gesünderer Ernährung ein wenig abzuspecken. Dabei lässt sie auch die Finger von sämtlichen Snacks. Gar nicht so leicht, wenn ihre Tochter neben ihr Chips futtert.

Danni Büchner sauer auf Tochter Joelina

Während sie gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Sofa liegt und entspannt, futtert Joelina Chips. Nicht selbst in die Tüte zu greifen - für die 44-Jährige eine extreme Herausforderung. Klar, dass deshalb auch die Stimmung bei Danni nicht gerade auf dem Höhepunkt ist.

Doch Töchterchen Joelina scheint die Diät ihrer Mutter nicht zu interessieren und versucht sogar, sie zum Snacken zu überreden. Ganz schön gemein, wie die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin findet. In ihrer Instagramstory macht sie ihrer Wut deshalb Luft.

Joelina isst Chips, während Danni Büchner auf Diät ist

„Ich versuche ja Diät zu machen und guckt euch an, was Joelina da isst. Wie schwer es mir fällt. Wenn ihr wüsstet, wie gut das riecht. Aber ich versuche ja auf die Figur zu achten“, informiert Danni ihre Follower. Anschließend gibt sie ihrem Sprössling zu verstehen, was sie davon hält, dass sie vor den Augen ihrer Mama Chips futtert.

„Es ist echt nicht fair von dir, Joelina!“, so die 44-Jährige. Doch die hübsche Blondine scheint keinerlei schlechtes Gewissen zu haben. Stattdessen bietet sie ihrer Mutter ebenfalls Chips an: „Hier. Man soll auch teilen.“ Doch Danni versucht stark zu bleiben und lehnt das Angebot dankend ab. „Komm, klopp es dir rein. Schauts euch an“, versucht sie anschließend die Situation mit Humor zu nehmen.

Danni Büchner mit ihrem Single-Leben zufrieden

Seit die Beziehung mit Sohel in die Brüche ging, ist Danni Büchner Single und scheint damit auch keine Probleme zu haben, wie sie nun auf Instagram zu verstehen gibt. So würde es ihr derzeit besser denn je gehen. Verwendete Quellen: Instagram.com/dannibuechner