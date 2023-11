Das hat nicht mal Helene Fischer geschafft: Beatrice Egli knackt neuen Rekord

Schlagersängerin Beatrice Egli kann einen neuen, unfassbaren Erfolg verbuchen, der selbst Helene Fischer blass aussehen lässt.

München – Das hätte sich Beatrice Egli (35) sicher nicht träumen lassen, als sie 2013 als Siegerin aus der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hervorging: Sie hat einen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht, von dem selbst Schlager-Queen Helene Fischer (39) nur träumen kann. Entsprechend strahlend präsentiert sie sich auf Instagram, wo sie die freudige Nachricht teilte.

Hat noch nie jemand geschafft: Beatrice Egli stellt Radio-Rekord auf

So verkündete Sony Music, bei deren Label Ariola Beatrice Egli unter Vertrag ist, in einer Pressemitteilung: „Im letzten Jahr konnte Beatrice Egli in den konservativen Airplaycharts bereits mit ‚Volles Risiko‘ den ‚Hit des Jahres‘ feiern und in diesem Jahr legt sie mit dem Song ‚Balance‘ sogar noch einen drauf“. Damit ist die Schweizer Schlagersängerin, der immer wieder eine Liaison mit Florian Silbereisen nachgesagt wird, 2023 die erste Künstlerin überhaupt, von der seit Einführung der konservativen Pop-Airplaycharts ein Song mehr als 3.000 Mal im Radio gespielt wurde.

„Das hat bislang in der Geschichte noch kein anderer Song jemals geschafft“, feiert Sony Music die Künstlerin und ihren Song „Balance“. Die blonde Schlagersängerin zeigt sich auf Instagram fassungslos und dankbar für den Support ihrer Fans. „Danke, dass ihr den Neuanfang so voll und ganz mit mir geht und wir gemeinsam immer wieder die Balance verlieren! Ihr tragt mich huckepack!“

Beatrice Egli: Erfolgreicher Neuanfang und jubelnde Fans

Das Echo unter dem Instagram-Post der ehemaligen DSDS-Gewinnerin ist überaus positiv: Die Fans gönnen ihr den großartigen Erfolg. So steht dort: „Wow … einfach sooo verdient“, „Schöne Songs, gratuliere zum Dir zum Erfolg Beatrice!“ oder „Du hast es Dir erarbeitet. Der Weg war bestimmt nicht leicht, musstest privat und in der Öffentlichkeit viel ertragen“.

Schlagersängerin Beatrice Egli kann einen neuen, unfassbaren Erfolg verbuchen, der selbst Helene Fischer blass aussehen lässt. (Fotomontage) © IMAGO/Christian Schroedter & IMAGO/Panama Pictures

Beatrice Egli hatte erst kürzlich verkündet, dass sie sich musikalisch neu orientieren will. Dafür traf sie die Entscheidung, nach zehn Jahren ihr komplettes Team auszuwechseln. Weniger Fans als Beatrice Egli hatte gerade erst Kerstin Ott bei einem Auftritt, bei dem nur eine Person im Publikum war. (cso) Verwendete Quellen: gala.de, merkur.de