„Bin sehr glücklich“: Schlagerstar Beatrice Egli küsst Andreas Gabalier öffentlich

Von: Lisa Klugmayer

Rührende Worte & ein Küsschen: Beatrice Egli konnte ihre Freude, Andreas Gabalier wiederzusehen, nicht zurückhalten. (Fotomontage) © dpa/Jörg Carstensen

Da staunten TV-Zuschauer nicht schlecht. Beatrice Egli konnte ihre Freude, Andreas Gabalier wiederzusehen, nicht zurückhalten. Am Samstag gab es bei der „Beatrice Egli Show“ nicht nur rührende Worte, sondern auch ein Küsschen von der Schlagersängerin.

Leipzig - Am 23. April war es endlich so weit: Die Beatrice Egli Show feierte Premiere. Auf der Gästeliste standen viele hochkarätige Schlagerstars, unter anderem auch Andreas Gabalier. Über seinen Auftritt freuten sich nicht nur die TV-Zuschauer, sondern auch Beatrice Egli (Alle Infos über die Schlagersängerin) selbst - so sehr, dass sie ihm vor laufender Kamera ein Küsschen auf die Wange gab.

Ein Küsschen für Andreas Gabalier: Beatrice Egli freut sich riesig, den Schlagersänger wiederzusehen

„Ich bin sehr, sehr glücklich. Als ich ihn angerufen und gefragt habe ‚Andreas, kommst du in meine Sendung?‘ hat er gesagt ‚Ja, ich komme‘“, so Beatrice Egli vor dem Auftritt des Volks Rock ‚n‘ Rollers. Eigentlich stecke er mitten in der Albumproduktion, es waren also keine TV-Auftritte geplant. Für Beatrice Egli macht er aber „das Unmögliche möglich“.

So viel Engagement wird natürlich auch belohnt - und zwar mit einem Küsschen von Beatrice Egli höchstpersönlich. Die Schlagersängerin lief während Gabaliers Performance zu ihm und gab ihm einen dicken Knutscher. Bevor die Gerüchteküche wieder brodelt: Das Ganze war natürlich jugendfrei. Den Kuss gab es nämlich nur auf die Wange.

Beatrice Egli Show: Liebeserklärungen am laufenden Band

Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Denn Andreas Gabalier darf am Ende der Show noch einmal auftreten. Die Anmoderation klingt allerdings eher wie eine Liebeserklärung. „Jetzt kommt ein einzigartiger Mann für mich.“, so Beatrice Egli.

Apropos Liebeserklärung: Weil Schlager-Newcomer Eric Philippi seine Karriere zu einem großen Anteil der Unterstützung seiner Eltern zu verdanken hat, lässt er ihnen in der „Beatrice Egli Show“ ein emotionales Liebesbekenntnis zukommen. Dieses berührt auch die Gastgeberin zutiefst. Verwendete Quellen: MDR/Beatrice Egli Show